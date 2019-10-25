醉男手拿鞭炮來不及丟　瞬間「手掌開花」炸成兩半…醫截肢中指再縫合

記者張方瑀／綜合報導

人人都說酒醉誤事，但英國有名男子居然在喝醉酒後，直接把自己的手掌炸爛。原來當時這名男子酒過三巡後，直接徒手拿著已經點燃的鞭炮，來不及丟出去就在手中炸開，他的中指當場被炸斷，手掌也從中間裂開。緊急趕到醫院後，中指斷裂太嚴重只能截肢後，再將「手掌縫起來」。

《每日郵報》報導，英國一名30歲男子在4個月前和朋友聚會時，已經喝醉的他拿著點燃的鞭炮，結果來不及丟出去就在他的手中炸開，他的中指被炸斷、手掌也「裂成兩半」，血流不止嚇壞一旁友。該名男子緊急送醫後，仍無法將中指接回，只好截肢後再將斷掉的手掌縫起來。原本從事木工的男子恢復之路還相當漫長，連續復健4個月後仍無改善。

聖瑪莉醫院（Guy Fawkes Day）整形重建醫師莫翰（Arvind Mohan），將此案例發表在英國醫學期刊（British Medical Journal）中，並指出，過去10年因為類似意外受傷截肢的案例越來越多，尤其在10月底的萬聖節到11月5日煙火節（Guy Fawkes Day）之間，受傷的人數都會爆增。

莫翰表示，在2018年就有4436人因施放煙火受傷被送往急診室。他建議，政府應迅速立法，在煙火包裝上加上警語或警告標誌，提醒民眾濫用煙火可能造成的傷害。

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