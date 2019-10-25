伊朗選美小姐被發「紅色通緝令」　流亡菲律賓求庇護：他們會殺了我！

▲伊朗2018年世界小姐代表巴哈莉被發布紅色通緝令。（圖／翻攝Instagram帳號drbahar_bahari）

記者吳美依／綜合外電報導

來自伊朗的巴哈莉（Bahareh Zare Bahari）於2018年代表國家參加世界小姐選美，近日逃亡到菲律賓尋求庇護，卻因國際刑警組織（Interpol）的「紅色通緝令」（Red Notice），被拘留在機場長達6天。她認為，是因為自己在政治議題上活躍、支持女權運動而被盯上，如果被遣送回國，「他們會殺了我！」

巴哈莉從杜拜度假回到菲律賓，卻被滯留在尼諾伊．阿基諾國際機場（Ninoy Aquino airport）第三航廈滯留長達6天，因為國際刑警組織已經發布紅色通緝令。她表示，幾天以來完全無法得知案情進度，但是想要向馬尼拉提出庇護申請，因為如果被送回伊朗，「他們會殺了我！

巴哈莉向《每日電訊報》（the Telegraph）表示，2018年在選美大會上，曾揮舞前流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的海報，而此人是伊朗伊斯蘭教當局的重要批評者，「我用他的照片代表我們國家的人民，因為所有新聞媒體都忽略百姓的聲音。」她認為，因為自己在政治議題上活躍、挺身支持婦女權利，因此成為目標，而這些指控是「天大的謊言」。

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巴哈莉2014年就來到菲律賓攻讀牙醫，《紐約郵報》報導，她曾表示，是因為伊朗對於女性的種種限制才會離開家鄉，也曾在社群媒體的個人介紹頁面寫下，「我的願望是，我的國家將會達到自由與平等。」

菲律賓司法副部長佩雷特（Markk Perete）表示，「她被留在機場，限制進入菲律賓領土的唯一理由，是因為針對她發布的紅色通報，而且我們不認為這叫『拘留』。」他透露，一名伊朗公民表示，在菲律賓被巴哈莉攻擊，因此才會提出此案，除此以外，馬尼拉當局沒有獲知其他資訊。

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據了解，佩雷特證實，巴哈莉沒有違反菲律賓法律的紀錄，司法部正在考慮庇護請求。

NGO人權觀察（Human Rights Watch）於22日呼籲，馬尼拉應該對巴哈莉的庇護請求進行「公平且公正的聽證」。亞洲副總監羅伯森（Phil Robertson）表示，菲律賓的支持非常重要，也應提供法律諮詢的途徑，「等待細節明朗化的同時，不應該根據紅色通緝令做出任何行動，尤其根據國際刑警組織的規章，如果當事人是逃離該國家的難民，那麼那個政府提出的通緝令就無效。」



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