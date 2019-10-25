翼龍玩偶和朋友去冒險了！男童迪士尼玩偶被偷　職員暖心編故事守童心

▲職員不忍告訴雅各玩偶被偷，暖心編故事守住他對迪士尼的回憶。（圖／取自Allison Davis臉書）

實習記者謝汶穎／綜合報導

一名6歲的小男孩雅各Jacob上周和父母在佛羅里達州的奧蘭多迪士尼遊玩時，在園區內買了一隻翼龍玩偶，還將牠取名為「Ted」，然而卻在之後玩樂途中被偷走。迪士尼的職員為了不讓雅各對迪士尼感到失望，編了個「Ted和好朋友去冒險」的故事，守住孩子的童心。

雅各的母親艾莉森(Allison Davis)在facebook分享迪士尼職員的暖心事蹟。她寫說，在Ted被偷走後，希望找一個好方法可以振奮雅各的心情，所以將過程告訴職員，職員也向她保證會幫助提供解決方法。

迪士尼的職員為了不破壞對迪士尼的想像，為雅各編了一個小故事。當雅各進入旅館房間的時候，職員已經擺了一隻新的「Ted」來迎接他，甚至找來Ted的朋友Teddy並準備一本書，書中夾著一封「Ted和Teddy寫的信」，告訴雅各牠們一起去迪士尼冒險了，只是中途一不小心迷路而已。

▲職員假裝成「Ted」寫信給雅各，告訴他冒險的故事。（圖／取自Allison Davis臉書）

而為了加強故事的真實性，職員還把玩偶放在樂園中不同的地方拍照，一起和迪士尼角色「黛西」合影，一起分享了冰淇淋，還和迪士尼保安人員合照，創造出他們到處去「冒險」的路程，守住雅各對迪士尼的美好回憶。

艾莉森對職員的用心感到非常感動，「他們讓孩子堅信迪士尼是神奇的世界，那裡並沒有發生任何不好的事情。」她也說，雅各之後不再讓Ted離開他的視線，怕牠們又開一場新的冒險。

迪士尼一直有非常良好的「客服」，來守住童心的神奇世界。曾有一名女孩在跑向人偶的時候跌倒，而對面的「史迪奇」沒去扶起她，反而也假裝跌倒，讓小女孩學著自己爬起來，最後才給她一個擁抱鼓勵她的勇敢；也曾經有人偶為了聽障人士，用手語對話拉近和小孩的距離。