新住民用母語「向賄選說不」　模擬投票「民主自由的感動」

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站因應2020年1月11日總統、副總統及立委選舉，辦理「新住民家庭教育宣導課程暨反賄選宣導活動」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站因應2020年1月11日總統、副總統及立法委員選舉，23日辦理「新住民家庭教育宣導課程暨反賄選宣導活動」，邀請高雄市選舉委員會副總幹事陳寶德及組長李錫冰到場進行反賄選宣導，說明賄選所涉刑責及檢舉賄選的方法，並讓新住民現場體驗投票流程，認識台灣選舉制度，以遏止賄選及暴力介入選舉。

▲▼新住民反選、摸擬投票。

移民署南區大隊高雄市第一服務站徐志權主任說，不少新住民朋友剛拿到身分證，由於原籍國的政治、文化與我國不同，選舉制度也有所差異，為了讓他們了解我國的選舉制度，特別針對選舉相關規定進行宣導與模擬投票。

現場開放新住民姐妹們一一體驗投票方式，直呼蓋投模擬選票剎那，有一種民主自由的感動！活動結束前，來自越南、印尼、泰國、柬埔寨等國的新住民姐妹們，分別用自己最熟悉的母語，一起宣誓「向賄選說不」。

徐志權表示，民主政治得來不易，請珍惜手中神聖的選票。移民署將結合政府部門及民間力量，共同合作辦理反賄選宣導與體驗投票等活動，以加深新住民對臺灣選舉制度的瞭解，並落實「不買票、不賣票、要檢舉」，一起「向賄選說不」。此外，檢舉賄選可獲得豐厚的獎金，呼籲新住民朋友若發現可疑行為，可即時向該站反映，檢舉專線為07-7151660。