鄰居家門「活蛆蠕動+樓梯飄怪味」　警破門…女子全身腐爛「至少死1個月」

▲德普福德市公寓發現女子死亡超過一個月。(圖/翻攝自Google map)



記者張方瑀/綜合報導

英國倫敦東南部德普福德市(Deptford)一名男子在鄰居家門口看見有「蛆」在爬,加上連續兩、三個星期都聞到詭異的臭味,報警後警察破門發現,有一名婦女陳屍在公寓內,且全身開始腐爛,推測死亡時間已超過1個月。目前尚未逮捕任何可疑兇手。

54歲的穆罕默德(Adeni Mohamad)21日發現鄰居家門前有幾隻蛆在門檻上蠕動,加上他與妻子已經連續兩、三個星期聞到詭異的臭味。警方獲報後到現場破門發現,現年46歲的奧爾頓(Zoe Orton)倒臥在家中,根據屍體腐爛狀況推測,她至少死亡超過一個月,身體周圍還爬滿了蛆。

穆罕默德說,這段時間樓梯間總是飄散著腐臭的味道,「我原本以為是有動物死在附近,打了許多通電話給管委會,但他們總是說在忙。」最後發現奧爾頓家門口有幾隻蛆在爬,覺得事情不太對勁才決定報警。穆罕默德表示,她最近一次看到奧爾頓大約是在2個月前。

目前警方已經成立專案小組進行調查,確認奧爾頓的死因是「頸部受到壓迫」,推測是遭人勒斃,現在也還未鎖定任何嫌疑犯。根據《鏡報》報導,這起死亡案件也是倫敦今年第120起謀殺案,光是10月份就有4起。

