鄰居家門「活蛆蠕動+樓梯飄怪味」　警破門…女子全身腐爛「至少死1個月」

▲德普福德市公寓發現女子死亡超過一個月。（圖／翻攝自Google map）



記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦東南部德普福德市（Deptford）一名男子在鄰居家門口看見有「蛆」在爬，加上連續兩、三個星期都聞到詭異的臭味，報警後警察破門發現，有一名婦女陳屍在公寓內，且全身開始腐爛，推測死亡時間已超過1個月。目前尚未逮捕任何可疑兇手。

54歲的穆罕默德（Adeni Mohamad）21日發現鄰居家門前有幾隻蛆在門檻上蠕動，加上他與妻子已經連續兩、三個星期聞到詭異的臭味。警方獲報後到現場破門發現，現年46歲的奧爾頓（Zoe Orton）倒臥在家中，根據屍體腐爛狀況推測，她至少死亡超過一個月，身體周圍還爬滿了蛆。

穆罕默德說，這段時間樓梯間總是飄散著腐臭的味道，「我原本以為是有動物死在附近，打了許多通電話給管委會，但他們總是說在忙。」最後發現奧爾頓家門口有幾隻蛆在爬，覺得事情不太對勁才決定報警。穆罕默德表示，她最近一次看到奧爾頓大約是在2個月前。

目前警方已經成立專案小組進行調查，確認奧爾頓的死因是「頸部受到壓迫」，推測是遭人勒斃，現在也還未鎖定任何嫌疑犯。根據《每日郵報》報導，這起死亡案件也是倫敦今年第120起謀殺案，光是10月份就有4起。

Dead woman 'may have rotted in flat for month' after neighbours spotted maggots https://t.co/0VYsZL4fVA pic.twitter.com/4WEmEhoLoD — Daily Mirror (@DailyMirror) October 24, 2019

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