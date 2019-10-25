獨坐小吃店...他裝憂愁引關注！淚訴孕妻血崩：我沒錢買血　2店員秒掏錢

▲陳男佯稱孕妻跌倒要輸血，向小吃店員共詐得4600元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳韻如／新北報導

陳姓男子因缺錢花用，趁著到小吃攤用餐時，藉機找店員攀談，佯稱懷孕的妻子不慎跌倒血崩需要輸血，但因血型特殊，需要花錢買血，而自己又沒錢，因此向店員詐得了1600元。相隔2個月，陳男又用同樣手法向另一間小吃店老闆詐得3000元，事後因他均未還錢而挨告，新北地院也將他依詐欺罪判刑6個月。

判決書指出，陳男2016年4月26日下午到蘆洲一家肉羹店用餐，期間他藉故與簡姓店員攀談，待對方卸下心防後，開始裝成憂心忡忡的樣子，向簡男哭訴，懷孕的妻子不慎跌倒血崩必須輸血，但又妻子又是特殊血型，因此需要花錢購買，但又因為自己缺錢，不知道該怎麼辦，於是向簡男借款1600元，並強調一定會還。

簡男聽了陳男的遭遇後，起了惻隱之心，於是借款給陳男，但到了約定的還款時間，卻不見出借的款項，才驚覺受騙，氣得報警處理。然而，相隔2個月後，又有一家小吃點老闆被陳男以相同手法詐得3000元，陳男一共到手4600元。

新北地院開庭時，陳男坦承犯行，法官認為他利用別人的同情心騙取財物，且在得手一次後，又故技重施騙取第二次，顯然沒有尊重他人的財產權，對社會治安影響非常大，且事後也沒有與對方和解，因此依詐欺罪判他6個月徒刑，得易科罰金18萬元。全案可上訴。

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