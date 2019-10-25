快訊／蘇貞昌怒談陳同佳「點名馬英九」：魔鬼中的魔鬼一一現形





▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。行政院長蘇貞昌25日受訪時動怒，點名前總統馬英九與國民黨，「照妖鏡一照，魔鬼中的魔鬼一一現形」。

根據《南華早報》報導，管浩鳴透露，陳同佳赴台投案的時間可能會向後延3個月，等到台灣總統大選結束後，才會來投案。該篇報導指出，台灣的總統大選是目前爭端的關鍵因素，蔡英文政府推翻了較早「拒絕接收」的態度，提出本周要將陳同佳帶回台灣，香港政府則抨擊「完全不可接受」。

對於陳同佳恐要拖到選舉時才來台投案，蘇貞昌25日受訪時表示，現在看來政府步步為營是對的，早在幾個月前，馬英九密友律師已經到香港為港府反送中解套來擘劃，他的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬。

蘇貞昌也以罕見的動怒口吻開罵，「政協律師居中跑腿、『牽猴仔』（掮客），國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在幫人家算錢呢！哼！」

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