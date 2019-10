3秒燒掉一個足球場！乾燥強風助長加州「金凱德」野火　撤5萬洛杉磯居民

▲當局撤離4萬名洛杉磯附近居民。(圖/達志影像/美聯社)



美國北加州「金凱德」(Kincade)野火延燒4天,高溫加上乾燥的風勢讓近1萬公頃的土地陷入火海。洛杉磯消防局長奧斯比(Daryl Osby)表示,火勢至今無法控制,且該區風勢將會持續增強,目前當局已下令撤離洛杉磯5萬名居民。另外,電力公司也在24日進行安全性斷電。

野火地點接近加州北部的「葡萄酒鄉」索諾馬郡(Sonoma County),太平洋瓦斯電力公司(PG&E)已宣布從23日開始安全性斷電,預計影響18萬戶家庭用電,另外還有17個區域在擴大安全性斷電的範圍中。加州消防指揮官帕克斯(Mike Parkes)表示,現在無法估計多少房屋被燒毀,但未傳出人員傷亡,「乾燥的風勢預計會讓野火持續擴大,目前已出動500名消防人員協助控制火勢。」

當居已經下令撤離洛杉磯北部地區5萬居民,帕克斯表示,火勢蔓延區域的地形相當崎嶇,公路巡警也加入協助民眾撤離,但仍有民眾拒絕離開。帕克斯嚴肅地說,「請遵守撤離命令,我們需要把力氣花在控制火勢,而不是擔心是否能救你。」現年81歲的居民柏思沃斯(Harry Bosworth)說,「我從窗戶就能看到火光,所以早早就開車逃離。」

#TickFire *UPDATE* approximately 3000 acres at 0% containment. An estimated 50,000 residents have been evacuated. Approx 500 firefighters with 4 @LACOFD water dropping helicopters and 4 fixed wing air tankers from @Angeles_NF Good progress being made on this incident — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) October 25, 2019

國家氣象局(National Weather Service)指出,這場野火是在一夜之間,由時速達60英里的大風引起,「大火開始燃燒時,附近的風速甚至高達每小時76英里。」燃燒速度相當於每3秒鐘就會燒掉一個足球場。

VIDEO: @LACoFireAirOps Firehawk helicopters fighting wildfire on three fronts. Working to protect lives and property earlier in Santa Clarita, CA. #TickFire @LACoFDPIO (media ok to use with credit) pic.twitter.com/XZEOlS3ZxL — LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) October 25, 2019

北加州2018年11月才經歷了延燒兩個半星期,造成85人死亡、249人下落不明的「坎普野火」(Camp Fire),成為該州史上最具破壞性、死亡人數最高的野火。據估計,坎普野火對加州政府、保險公司以及業主造成至少190億美元的損失。

Firefighters are live on the scene of a massive wildfire in San Bernardino county, CA! #LiveRescue pic.twitter.com/eAML66YFTu — A&E Network (@AETV) October 22, 2019

