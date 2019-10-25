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3秒燒掉一個足球場！乾燥強風助長加州「金凱德」野火　撤5萬洛杉磯居民

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▲▼北加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局撤離4萬名洛杉磯附近居民。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國北加州「金凱德」（Kincade）野火延燒4天，高溫加上乾燥的風勢讓近1萬公頃的土地陷入火海。洛杉磯消防局長奧斯比（Daryl Osby）表示，火勢至今無法控制，且該區風勢將會持續增強，目前當局已下令撤離洛杉磯5萬名居民。另外，電力公司也在24日進行安全性斷電。

▲▼北加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲乾燥風勢讓野火迅速蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

野火地點接近加州北部的「葡萄酒鄉」索諾馬郡（Sonoma County），太平洋瓦斯電力公司（PG&E）已宣布從23日開始安全性斷電，預計影響18萬戶家庭用電，另外還有17個區域在擴大安全性斷電的範圍中。加州消防指揮官帕克斯（Mike Parkes）表示，現在無法估計多少房屋被燒毀，但未傳出人員傷亡，「乾燥的風勢預計會讓野火持續擴大，目前已出動500名消防人員協助控制火勢。」

▲▼北加州野火。（圖／路透）

▲▼消防人員呼籲民眾勿待在危險區域。（圖／路透）

▲▼北加州野火。（圖／路透）

當居已經下令撤離洛杉磯北部地區5萬居民，帕克斯表示，火勢蔓延區域的地形相當崎嶇，公路巡警也加入協助民眾撤離，但仍有民眾拒絕離開。帕克斯嚴肅地說，「請遵守撤離命令，我們需要把力氣花在控制火勢，而不是擔心是否能救你。」現年81歲的居民柏思沃斯（Harry Bosworth）說，「我從窗戶就能看到火光，所以早早就開車逃離。」

國家氣象局（National Weather Service）指出，這場野火是在一夜之間，由時速達60英里的大風引起，「大火開始燃燒時，附近的風速甚至高達每小時76英里。」燃燒速度相當於每3秒鐘就會燒掉一個足球場。

北加州2018年11月才經歷了延燒兩個半星期，造成85人死亡、249人下落不明的「坎普野火」（Camp Fire），成為該州史上最具破壞性、死亡人數最高的野火。據估計，坎普野火對加州政府、保險公司以及業主造成至少190億美元的損失。

►加州電力公司PG＆E「預防性斷電」阻野火　45萬人受影響
►加州野火快燒到「破億豪宅區」　洛杉磯一度發撤離令！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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