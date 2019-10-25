英國39冰屍案！貨櫃內部照曝光　「零下25度困15hr」

▲貨櫃車載著39具冰屍，內部細節曝光。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國埃塞克斯郡（Essex）日前發生一起恐怖冰屍案，一輛貨櫃車被發現竟載著39名中國移民的屍體，被稱為是當地有史來最大規模的謀殺案。如今貨櫃車內部細節曝光，這些移民恐怕受困在這個攝氏零下25度的環境超過15個小時。

綜合外媒報導，39具冰屍中包括31名男性與8名女性，其中11具遺體已經被送往布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital）進行身分與死因檢驗。至於貨車司機羅賓遜（Morris Robinson）則因為涉及重嫌，接下來將是警方的搜查重點。

另一個令人起疑的地方，在於該輛貨櫃是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）被運抵英國泰晤士河口的珀弗利特（Purfleet），至於貨櫃車頭則是從愛爾蘭首都都柏林（Dublin）經威爾斯霍利希德（Holyhead）入境英國，最後到達羅賓遜手上。

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羅賓遜供稱，自己是在出發的前2個小時才看見貨櫃，對貨櫃內的移民絲毫不知情。報導指出，貨櫃車內的溫度低於攝氏零下25度，且移民們是在從比利時海岸前往英國前就已經受困，換句話說，移民們至少受困超過15個小時。

現在警方將著重調查移民們何時、何地及被何人鎖在貨櫃內。至於租車公司GTR表示，他們在15日將貨櫃車出租，但對貨櫃車將如何被運用完全不知情，現在已經將租車的客戶身分、資料提供給警方調查。