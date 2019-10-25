年近7旬仍工作滿檔！志村健「血便過勞」住院　半個月後…帶妹夜遊喝酒

▲志村健近年身體健康亮紅燈。（圖／翻攝自推特／志村健之傻瓜殿下）

記者林瑩真／編譯

日本老牌諧星志村健（志村けん）9月中旬才驚傳因身體不適送醫，將近半個月沒有消息，不過就在10月7日時，志村健又被拍到帶著嫩妹現身東京的酒吧，恢復過往熱愛的夜遊喝酒。

綜合日媒報導，69歲的志村健在9月20日驚傳送醫，經紀公司隨後證實，志村健因為身體不適且血便，於是住院治療。由於之後的半個月絲毫沒有消息，也沒有更新社群媒體，讓外界擔心此次志村健健康嚴重惡化。

不過，就在10月7日，日本媒體《週刊文春》拍到，志村健帶著嫩妹坐上黑色勞斯萊斯，讓司機一路載到麻布十番的會員制酒吧，如同過往的習慣，在工作後跟朋友、美女喝兩杯，直到將近天亮才會回家。

▲雖然半個月前才住院，但志村健日前被拍到帶嫩妹喝酒。（圖／翻攝自《人生最棒的餐廳》推特）

報導指出，志村健至今仍在努力工作，包括每週錄製2個節目，每年的《傻瓜殿下》、《志村大爆笑》特別節目，甚至在8月剛結束《志村魂》的2個舞台公演。忙碌的工作讓志村健在2016年8月就曾累倒，因肺炎住院10天，出院後便戒菸、減酒。

雖然志村健不希望媒體報導，因此相關細節皆未透露，只表明身體已無大礙。不過報導提到，醫生要求志村健控制酒量，因此志村健現在只會淺嘗，並隨時注意血壓。

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