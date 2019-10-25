「送選民哈密瓜、給奠儀」爆12條醜聞　日經濟臣菅原一秀辭職！安倍受理幫道歉

▲日本經濟產業大臣菅原一秀為醜聞辭職。（圖／翻攝自推特／sugawaraisshu）

記者林瑩真／編譯

日本經濟產業大臣菅原一秀上任後醜聞不斷，例如送哈密瓜給選民、在支持者葬禮上給家屬奠儀等。對此，菅原一秀在25日早上向首相安倍晉三提出辭呈，安倍也受理辭呈，並向日本國民致歉。

綜合日媒報導，菅原一秀被週刊爆料出12件醜聞。一是自費買了哈密瓜、螃蟹等禮品，贈送給選民，從選民的感謝信中得知，逢年過節經常會收到菅原送來的禮品，但通常沒有署名。

另一件事則是近日被拍到，菅原的秘書出席一名支持者的葬禮，並恭敬的雙手向家屬奉上奠儀。報導指出，菅原還有政治資金的醜聞，種種行為恐怕觸犯《公選法》的條款，恐怕要面臨50萬日圓以下的罰款，以及褫奪公民權5年，失去議員身分等。

▲首相安倍晉三接受菅原辭職，並為此道歉。（圖／達志影像／美聯社）

由於爭議問題接連爆出，菅原一秀在25日的內閣會議後向首相安倍晉三提出辭呈。菅原對日本記者們表示，因為自己的問題導致經濟產業行政作業停擺，並非本意，「任期之中辭職非常慚愧」，向選民致歉。

菅原一秀成為安倍新內閣中，第一個下台的官員。對此，安倍則表示，自己也應該負起「任命責任」，同樣向國民深深致歉。另外，菅原一秀的職責將考慮改由地方創生擔當大臣的梶山弘志負責。

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