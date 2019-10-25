單親媽搖下車窗2幼女後座亂衝　暖警送安全座椅：想到我3個孩子

記者黃翊婷／綜合報導

美國威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基警察齊默爾曼本月12日攔查一名婦人的汽車，卻發現對方因為經濟狀況不佳，無法幫兩名年幼的女兒安裝兒童安全座椅，他聽完之後簡單給予口頭警告，接著自行到百貨公司購買安全座椅，再送到婦人家幫忙安裝，「我自己也有3個孩子，實在無法想像要是發生事故，她的孩子會受到多麼嚴重的傷害。」

▲警方分享傑克遜的文章。（圖／翻攝自Facebook／Milwaukee Police Department）

根據《CNN》報導，齊默爾曼（Kevin Zimmerman）本月12日在進行攔檢工作時，懷疑傑克遜（Andrella Jackson）駕駛的車輛沒有按照規定登記，於是將她攔下來檢查，沒想到車窗一搖下來，後座還有兩名年幼的女童，而且都沒有坐在兒童安全座椅上，或是繫安全帶。

齊默爾曼並未急著開罰，而是詢問傑克遜為何要這樣冒險載送小孩，對方這才回答，她是一名單親媽媽，家中的經濟狀況本來就不好，加上冬天即將來臨，希望能把錢存下來替女兒們添購外套、鞋子，所以才會沒錢購買安全座椅。

▲安全座椅可以保障幼童在事故發生時減少受到的傷害。（示意圖／記者張慶輝攝，與本文當事人無關）

聽完傑克遜的描述，齊默爾曼先是口頭警告並放行，接著自己跑到百貨公司買了兩個安全座椅，還有幾本兒童讀物，然後親自送到傑克遜家幫忙安裝。

傑克遜事後在臉書PO文（疑似設有權限或已經刪除）感謝警方超暖的舉動，隨即在網路上掀起熱烈討論。對於各界的讚美，齊默爾曼低調表示，自己是3個孩子的父親，無法想像要是在那樣的狀況下發生事故，孩子們會受到多麼嚴重的傷害，「即使沒有人看到，我也想做正確的事。」