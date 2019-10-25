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獨裁者佛朗哥「遷葬移出烈士谷」　西班牙總理：國家履行職責

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▲▼西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的遺骸從國家陵園「烈士谷」（Valley of the Fallen）移出。（圖／路透）

▲西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的遺骸從國家陵園「烈士谷」移出。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

西班牙最高法院9月裁定，獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的遺骸應從國家陵園「烈士谷」（Valley of the Fallen）移出，遷葬到普拉多省（El Pardo）的市立公墓，與妻子卡門（Carmen Polo）合葬。他的家族與後代子孫24日來到大教堂開挖墳墓，過程中大喊「西班牙萬歲！佛朗哥萬歲！」總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，西班牙正在履行自己的職責。

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▲佛朗哥的22名親屬24日來到烈士谷舉行遷墳儀式。（圖／路透）

佛朗哥82歲平靜辭世，安葬在烈士谷44年以後，被法院裁定遷墳至明哥魯比歐市立公墓（Mingorrubio Municipal Cemetery）。根據《中央社》，22名親屬帶著花圈抵達，當地時間上午11時左右展開挖掘遺骸的工作。

▲▼西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的遺骸從國家陵園「烈士谷」（Valley of the Fallen）移出。（圖／路透）

▲政府出動直升機協助遷墳。（圖／路透）

《衛報》報導，8名親屬下午1時扛著棺材走出大教堂，把棺木放進靈車時大喊，「西班牙萬歲！佛朗哥萬歲！」。據了解，政府出動空軍直升機協助移棺，家屬抵達公墓後，再次舉辦喪禮。

▲西班牙總理桑傑士。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙總理桑傑士表示，西班牙正在履行自己的職責。（圖／達志影像／美聯社）

總理桑傑士24日下午表示，「西班牙今天正在履行它的職責」，他指出，此決定不再公開歌頌獨裁者，標誌著「道德污辱」的結束，「我們朝向和解邁出一步，這一點唯有在我們共享的民主與自由之中才可能存在。」

佛朗哥家族、佛朗哥國家基金會對於遷墳的判決非常不滿，極右派「聲音黨（Vox）」黨魁阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）嚴厲批判，「移動死者的人，最後將因圖坦卡門的詛咒付出代價。」外界指出，政府是因為選舉將近，才選在這個時間點遷墳。

左派政黨「我們可以聯盟」（Unidas-Podemos）黨魁圖里翁（Pablo Iglesias）也批評，政府此舉只是為了平息加泰隆尼亞的示威活動。

▲▼西班牙烈士谷（Valley of the Fallen）（圖／路透）

▲西班牙烈士谷（Valley of the Fallen）距離首都馬德里西北方大約50公里。（圖／路透）

據了解，執政黨工人社會黨（PSOE）認為，烈士谷教堂中高達490英尺（約為150公尺）的十字架紀念、讚揚佛朗哥政權，卻忽略內戰中喪生的50萬條生命，一直希望把此地轉化為內戰受害者紀念館。總理2018年上任後，就把「遷墳」列為第一優先，他認為，這是療癒戰爭創傷的必要行動，西班牙不應該「美化」鐵腕的統治者。

CNN報導，佛朗哥從1936年至1939年的內戰中獲勝後執政，直到1975年去世，被視為二戰後最後一名法西斯主義獨裁者。據了解，這一場內戰造成約50萬人死亡，大約3.4萬人被埋葬在烈士谷，其中包括許多西班牙共和國政治犯，當年未經家屬同意，就被葬於此地。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►西班牙最高法院裁定：佛朗哥應遷墳　骨骸移出烈士谷
 

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