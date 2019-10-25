零下25℃「金屬棺材」活活凍死！中使館：警方尚無法確定39名死者是中國人

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

英國23日發生貨櫃箱屍案，死者包括38名成年人和1名青少年，其中8人為女性，其餘31人則為男性。英國媒體報導曾稱，死者全為中國籍。不過，中國駐英國使館最新回應指出，英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是中國籍。

中國駐英國使館表示，已派負責領事事務的公參抵達埃塞克斯郡（Essex），並與英國當地警方取得了聯繫。

此前，英國警方查出，該貨櫃在當地時間23日凌晨12時30分自比利時運抵英國埃塞克斯郡（Essex）一處碼頭。監視器捕捉到，涉案的25歲卡車司機羅彬遜於1時05分將貨櫃拖離碼頭，駛入附近工業區。大約35分鐘左右，他撥電話報警稱發現遺體。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，辦案專家透露，該貨櫃為冷凍用貨櫃，一般用來載運餅乾之類的食品，製冷溫度最低可達攝氏零下25度。根據貨櫃運抵英國的時間，專家估計39名死者至少在貨櫃裡待了15個小時，而實際時間可能更長。

▲中國駐英國使館最新回應。（圖／翻攝自中國駐英國大使館官網）

《每日郵報》形容，發現遺體的貨櫃根本是一個「上鎖的棺材」；其他媒體則形容，即使貨櫃中的人大聲呼救，也不太可能被外面的人聽見，換言之，他們會在極度絕望中死去。事發地點選區議員道伊爾-普萊斯（Jackie Doyle-Price）痛斥，人蛇集團組織偷渡是相當卑鄙下流且危險的工作，呼籲警方盡快將主謀依「謀殺罪」繩之以法。

英國廣播公司24日報導，英國警方已經證實，貨櫃中39名死者均為中國公民，其中有8名女性和31名男性。最初傳卡車頭和貨櫃均由威爾斯港口霍利海德（Holyhead），但最新調查顯示，僅車頭從威爾斯入境，貨櫃則是從倫敦以東的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet）入境。

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▼卡車藏39具屍體，駕駛照片曝光。（圖／翻攝自臉書）

