英首相強生承認「無法如期脫歐」　籲12月12日提前大選解套

▲英國首相強生（Boris Johnson）希望將大選提前到12月12日。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）表示，無法趕在脫歐大限如期完成任務，如果國會同意12月12日提前舉行下議院大選，將可以給予議員更多時間，審查其脫歐協議。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，如果「無協議脫歐」完全被排除在選項之外，絕對支持大選。

強生承認，無法如期在10月31日脫歐，如果歐盟25日決議將期限延到明年1月，希望國會同意把大選提前到12月12日。他在寫給柯賓的信中提到，如此一來，將會給予議員更多時間討論脫歐協議，「雖然國會拒絕做出決定，但卻不能拒絕讓選民們換上一個可以做出決定的新國會。」

強生也向柯賓表示，如果工黨支持提前大選，將會盡力在11月6日國會解散以前達成協議，他表明自己的「偏好選項」是，脫歐大限被短暫地延期到11月15日或30日。

▲英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）指出，只要排除無協議脫歐，絕對支持大選。（圖／達志影像／美聯社）

柯賓（Jeremy Corbyn）提到，自從上一次選舉以後，一直呼籲舉辦大選，「因為國家很需要選舉，藉此處理所有社會上不公平的議題。」他強調，只要無協議脫歐「不在考慮範圍之內」，「我們絕對支持大選」。

根據BBC，下議院領袖芮斯─莫格（Jacob Rees-Mogg）向議員表示，政府將於28日提出舉行大選的動議。根據《英國定期國會法》 （Fixed-term Parliaments Act 2011），必須有2/3議員投票表示同意，才能夠提前大選。



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