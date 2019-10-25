BBC主播大瘦18KG「師承歐洲輕量拳擊冠軍」　Mercedes愛車被偷穿睡衣狂追

▲愛德華（Huw Edwards）的賓士休旅車被偷，此圖為示意圖，與本文被盜車款無關。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張靖榕／綜合外電報導

年近6旬的BBC主播愛德華（Huw Edwards）9月16日清晨在倫敦家中被吵醒，發現外頭一名竊賊正在偷自己的賓士Mercedes休旅車，匆忙之中只穿著睡衣就追出去。不過愛德華慢了一步，近來運動瘦身有成的他如果醒得早一些，可能就可以及時阻止竊賊。

根據英國《每日郵報》報導，9月16日週一清晨5點30分，住在倫敦東南區、58歲的愛德華聽見車道上有動靜，探頭一看發現一名竊賊正要竊走自己的名貴愛車，氣得破口大罵，更衝下樓要找對方算帳，但追出去時只看得到竊賊的車尾燈。

▲BBC主播愛德華（Huw Edwards）近來勤練拳擊瘦身。（圖／翻攝自推特「Huw Edwards」）

愛德華的妻子佛林德（Vicky Flind）事後被問及此事，並不太願意回答，「我們的確被搶了，但我不是很想對此做出什麼評論。」愛德華則把這類竊盜事件歸類為「當你住在這個城市就有可能碰上的那些事。」

雖然愛德華失竊的賓士車隔天就被警方尋回，但這起事件仍處於調查狀態，目前沒有人因此被逮捕。不過愛德華的健康私生活倒是被起底，因為在車子被偷的前一陣子，他正好開始進行一系列的飲食控制加體能鍛鍊，還找上得過歐洲輕量級拳擊冠軍的麥坎席（Clinton McKenzie）擔任私人教練，數月下來已經瘦了18公斤，體能狀態也提升，只可惜沒能及時發現竊賊，否則就可以將對方撂倒在地，早早讓警方結案。