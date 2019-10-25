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深夜見男網友！長腿妹慘遭「車內性侵」次日離奇亡…屍檢定案家人全崩潰

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▲▼女孩夜晚出門見網友，次日溺斃海面。（圖／翻攝自看看新聞）

▲女孩夜晚出門見網友，次日溺斃海面。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

海南省東方市一位長腿馬尾妹17日晚接受男網友邀約外出，不料開始失聯，次日溺斃海面，遺體經打撈上岸後，頭部脖子驚現淤青。不過，警方在經過多方調查取證及法醫鑒定後認定，死者是自殺。女孩室友悲痛透露，皆因受害人死前遭男網友性侵。

據《看看新聞》報導，海南省東方市公安局21晚發佈案情通報，「2019年10月17日23時許接到報警，報案人稱女兒傳訊息說遭到性侵，並有輕生念頭，目前仍失聯；警方連夜展開縝密偵查，於次日凌晨5時許將嫌疑人冷姓男子抓獲歸案，同日上午7時許在海邊發現受害人屍體。」

受害女孩小會（化名）今年14歲，今年國中三年級，和幾名同校學生在校外租住。她17日晚上7點半告訴室友，要出去見一名男網友，就離開了宿舍，期間還與室友在通訊軟體上聊天，並分享自己的實時位置。

從晚上8點半開始，室友多次給她傳訊息，都沒有被已讀。直到晚上9點15分，小會終於回覆了室友，但她所說的內容，把室友驚出了一身冷汗。小會說自己遭到了性侵「沒有臉回去了」，並給室友發了自己的手機密碼、微信支付密碼等，還讓對方幫忙跟她的家人說聲對不起。

▲▼女孩夜晚出門見網友，次日溺斃海面。（圖／翻攝自看看新聞）

▲女孩生前傳給室友的最後訊息。（圖／翻攝自看看新聞）

當時，室友一直勸說小會，可是一直沒有效果。隨後，小會晚上9點32分發了最後一條貼文，「來世我們還一起」，就把手機關機。因為一直聯繫不上她，室友趕緊通知女孩的家人，並和另外幾個室友根據她之前分享的位置出去尋找。

當天晚上11點，小會的家人在轄區東海派出所報案。接警後，警方立即調取相關路段的監視器，查看發現，小會在離開租屋後，上了一輛小車。警方在調查該車輛的車牌號後，次日凌晨3點半找到該車車主。但車主表示，她只是把車放在車行，由車行幫忙出租，並不清楚是誰開了她的車。

隨後，警方又找來了車行的范姓負責人。隨後，范男通過電話聯繫上了事發當天的司機，發現竟是自己車行的一位員工。該員工姓冷，今年31歲，安徽人，在車行工作4年來，主要負責租車業務。

見事情敗露，冷男承認與小會發生了關係，但否認是性侵，凌晨5點左右被警方逮捕。經警方調查，他供述，通過微信邀約小會外出，駕駛小車接到對方後，實施了性侵，晚上10點02分讓女孩在海岸邊下車，隨即駕車返回了住處。

與此同時，小會的家人第一時間趕往海邊尋找小會。不幸的是，她的遺體18日早上7點左右漂浮到岸邊，經法醫鑒定是生前溺水死亡。

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▼女孩最後死亡的海面。（圖／翻攝自看看新聞）

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