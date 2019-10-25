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12歲童出現「感冒症狀」…吃完感冒藥「頭爆痛」打滾！瞳孔放大倒地昏迷

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▲▼12歲童出現普通感冒症狀，一查竟罹患惡疾。（圖／翻攝自看看新聞）

▲12歲童出現普通感冒症狀，一查竟罹患惡疾。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

最近天氣早晚溫差大，很多小孩容易患上感冒，不過四川省成都市一位12歲男孩差點因為普通的「感冒症狀」喪命。孩子的家長9月15日發現兒子突然頭暈、嘔吐，剛開始認為是感冒了，於是在藥局買來了感冒藥。可奇怪的是，男孩吃下之後，症狀不僅沒有緩解，反而加重了。

據《看看新聞》報導，爸爸說，「孩子一開始想說睡一覺就好了，可是一直睡不著，就一直就喊頭疼，」看到情況不對，他連夜把兒子送到了成都市第二人民醫院。一開始，12歲的小明（化名）被收入了兒科治療，為了找到病因，進行了全方位的檢查。檢查結果出爐後，家人大吃一驚。

原來，小明腦內長出了一個3公分左右的的腫瘤！腫瘤已經堵住幾個腦室，排出的液體造成了梗阻性腦溢水，造成孩子顱內壓力非常高。如果送診再晚些，孩子就有生命危險。為了挽救男孩的生命，成都市第二人民醫院神經外科主任徐學君立即進行了緊急治療。

▲▼12歲童出現普通感冒症狀，一查竟罹患惡疾。（圖／翻攝自看看新聞）

▲家人買了感冒藥給孩子吃，反而加重病情。（圖／翻攝自看看新聞）

徐學君說，「我們迅速給孩子腦子鑽了個孔，把積水摘除，緩解小孩瞳孔散大、昏迷等危急情況；孩子在接下來的兩天逐漸的恢復了，所以第三天接受了開顱手術，病變位置被切除。」

如今，經過1個多月的恢復，小明已經基本恢復健康。醫生提醒有孩子的家長，「如果孩子有頭疼明顯，伴隨有嘔吐，且視力下降，一定要引起重視，趕緊去醫院做一個全方位的檢查，切不可忽略。」

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