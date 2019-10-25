太太倒垃圾「被鄰居阿婆趕回家」　人夫討厭接觸三姑六婆...卻暖道謝

▲太太外出倒垃圾，卻被鄰居阿婆趕回家。示意圖，非本文當事人。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然「自帶廣播系統」的三姑六婆們八卦起來讓人討厭，不過其實很多人都還是有一副好心腸的。一名男網友表示，自己雖然不喜歡接觸八卦的鄰居，不過在關鍵時刻她們還是願意出手協助太太，讓他倍感窩心，連忙向她們道謝。

「雖然，我不太喜歡家裡附近的三姑六婆，但是，我要謝謝妳們。」一名人夫在臉書「爆廢公社」中發文，他表示，由於老婆日前不幸小產，便在家休養了一陣子，近日終於可以出門活動，就幫忙倒了家裡的垃圾。

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沒想到，鄰居阿婆一看到太太，立刻手刀衝過來搶走她手上的垃圾，還連忙趕她回家，要她別吹到風，滿滿的愛護之情讓原PO很感動。原PO表示，雖然三姑六婆有時候真的很八卦，但這次真的很感謝她們的照顧，「阿婆，真的很謝謝妳們。」

▲三姑六婆們平時就愛說長道短，但其實很多人都是刀子嘴豆腐心。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們紛紛被暖到，表示很多阿婆都是刀子嘴豆腐心，「只有女人才懂得心疼女人」、「暖心的婆婆」、「我們家鄰居八卦阿婆們也是這樣，有時候真的又氣又暖」、「其實他們都很熱心的，只是很愛八卦就頭痛」、「我之前車禍腳受傷，怕我趕不上垃圾車，阿婆就幫我丟垃圾，很感謝」。

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