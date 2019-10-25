南韓宣布：配合WTO放棄「開發中國家」地位！回應川普施壓

▲南韓經濟部長洪楠基。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

韓聯社報導，南韓政府25日宣布，為配合美國的改革政策，決定放棄世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家」地位。川普先前宣稱，有些國家不符「開發中國家」地位條件，但卻還是享有特別待遇，相當不公平。

南韓經濟部長洪楠基在首爾外交部新聞發布會指出，「由於韓國的經濟地位，我們在國際社會中很難再被認可為開發中國家」，繼續延遲下去會降低自身的談判能力，因此放棄開發中國家地位。

美國總統川普今年7月點名了多個國家或地區，包含中國、香港、澳門、新加坡、南韓、墨西哥、卡達、阿拉伯聯合大公國、土耳其等，以「開發中國家」的地位，取得不公平的優惠待遇，當時他要求WTO在90天內停止認證這些國家為「開發中國家」，並威脅若無實質進展，美國也不會以「開發中國家」狀態對待這些地方。

美方建議WTO，若符合以下四項條件，就應該取消開發中國家地位，包含G20成員、經濟合作暨發展組織（OECD）成員、符合世銀高收入國家定義、佔全球貿易額0.5%等。而南韓符合上述所有條件。

韓聯社報導，南韓自1995年來就是開發中國家，以保護農產品，特別是稻米。開發中國家的特權關乎著未來的多邊談判，不過農業補貼及其農業關稅並不會受到影響。