追不到手就下咒…　瘋狂神棍送「400萬不明佛牌」！　內行警告：會引起反噬

▲網友提醒，來路不明的宗教飾品不要亂收。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

台中一名女網友表示，她朋友最近受到「神棍」糾纏，對方威脅「不跟我在一起就要對妳下咒」，鬧得她朋友不得安寧，甚至還送了一塊聲稱要價400萬的吊飾，上頭刻著佛像和幾顆紅、綠、鵝黃色寶石。其他網友表示，這塊吊飾其實是個佛牌，如果是真品的話價值確實不斐，但是這種東西不能隨便收，勸朋友「趕快還他！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這名神棍非常愛慕她的好友，但卻是以脅迫的手段追求，一下揚言要施法下咒，一下又送不明吊飾，原PO很好奇，對方口中這塊400萬元的吊飾真的有這個價值嗎，這到底又有什麼功用呢？

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照片中可見，這塊吊是正面有一尊金色佛像，身旁圍繞著鵝黃色不規則寶石，腳下還有幾顆綠寶石，頭部左右各一顆紅寶石，背面則是另一尊佛像，還有些金屬鏽蝕痕跡，看起來已經有點年代歷史。

▲佛牌不要亂收，以免惹禍上身。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友一見到照片便警告，「佛牌…這種東西不要亂戴比較好」、「已經收下了嗎？ 這樣很危險耶」、「看起來頗陰的」、「佛牌不能亂丟，建議請老師送走收走」、「有些對的牌，不對的人戴會引起反噬」、「泰國佛牌等於台灣護身符，只不過形式比較精緻，但是又有陰廟差別。」甚至有一名研究佛牌的網友表示，「我接觸配戴泰國佛牌十幾年了，有個基本原則就是來路不明的不碰，你這個正面看起來是阿贊多，背後是崇迪吧！」

還有不少人認為，這價值400萬未免太荒謬，「這個30塊泰銖」、「這個沒那個價值吧」、「用裝醬油的夾鏈袋裝400萬的東西笑死」、「值不值400萬先不提，總之他的行為已經構成犯罪，直接打110最快。」

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