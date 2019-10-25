「六合彩組頭港帳戶64億元」台盼司法互助歸還　港府「已讀不回」贓款全獨佔

▲台北地院法官林孟皇於臉書表示，香港政府對陳同佳案的置若罔聞其實是一貫做法。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

香港男子陳同佳去年2月來台，殺害同行的女友潘曉穎棄屍，再逃回香港，士林地檢署發布通緝，請求香港政府協助，但未獲回應。

香港政府隨後以此為由，欲強行通過《逃犯條例》（又稱《送中條例》）引發長達4個多月的示威運動。近日陳同佳出獄後，是否來台接受審判，再度引發港、台兩方爭議。事實上，這起案件並非台灣向香港請求司法互助卻被「已讀不回」首例。

根據《聯合報》報導，2006年3月，組頭盧伯賢因經營六合彩，涉及兩岸三地的賭博遭嘉義地檢署查獲，並扣押現金5億元及17億8千多萬元的銀行本票。此外，盧伯賢在海外還有帳戶存款，光是香港中信等三家銀行，就有64億餘元。

嘉義地檢署檢察長洪光煊於2008年赴新加坡參加國際檢察官年會，當時與香港特區檢察長江樂士會面，盼獲得協助，但江樂士回應「雙方沒有簽署協定，可能有困難」。

台北地院法官林孟皇於臉書表示，香港特區政府長久以來未與台建立任何刑事司法互助或引渡協議，也不願意就個案情況有任何官方接觸的司法互助，這回對陳同佳案的置若罔聞正是香港一貫做法。

由於國際社會間有「犯罪所得沒收分享」的制度，例如洗錢防制法就規定「法務部得依條約、協定或互惠原則將該沒收財產之全部或一部分撥交該外國政府、機構或國際組織，或請求撥交沒收財產之全部或一部分款項。」但與香港並無司法互助，兩岸間的共同打擊犯罪與司法互助協議也未將香港納入範疇內。

根據《上報》報導，2007年香港政府凍結盧姓嫌犯的64億元，罔顧國際認定的「犯罪所得沒收分享制」，一毛沒給台灣，儘管法務部試圖交涉，港府仍未回應。



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