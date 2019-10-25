美副總統彭斯演說「與港台站在一起」 外交部致謝：不斷公開為台灣仗義執言





▲美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔣婕妤／台北報導

美國副總統彭斯當地時間24日上午（台灣時間24日晚間11時許）針對與中國關係發表演說。彭斯稱美國將與台灣、香港站在一起，呼籲北京遵守中英聯合聲名。對此，外交部25日回應，誠摯感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言。

美國副總統彭斯（Mike Pence）於美東時間24日在華府智庫威爾遜中心(Wilson Center)發表重要演說，特別提及美國與台灣站在一起捍衛得來不易的自由，肯定台灣在世界經貿具舉足輕重的地位，且為華人文化與民主的明燈。外交部對於彭斯副總統代表美國政府展現對我國的一貫堅定支持表達誠摯感謝。

彭斯在演說中也嚴正關切中國當局迫害宗教自由與人權，竊取智慧財產權及個資，以軍事行動挑釁區域及鄰國，並透過支票外交奪取台灣邦交國以及壓迫我國民主體制。彭斯強調，國際社會必須記得與台灣交往將維護台灣及區域和平；美國永遠相信台灣擁抱民主為所有華人展現更好的途徑。此外，彭斯也再度重申美方信守《台灣關係法》。

外交部回應，誠摯感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言，並以具體行動展現對台海安全及區域和平的重視。無論中國大陸採取任何手段在國際社會打壓台灣，我國政府決不會退卻，並將持續在既有良好基礎上與美國及理念相近國家攜手合作，並善盡區域成員的責任，共同捍衛民主制度及區域內以規則為基礎的國際秩序。

其他人也看了這些新聞...

►初選後首度替蔡英文輔選 賴清德喊話僑胞：現在是團結時候

►如何讓兩岸外交休兵？ 韓國瑜以「阿拉丁神燈精靈」做比喻

►趁韓假直搗高雄公布立委名單 柯文哲：總不能永遠台北看天下

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來