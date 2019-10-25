2019苗栗風箏節登場　88節「龍頭碗身」風箏搶先亮相

▲苗栗市長邱鎮軍領軍，共同施放近百米長的「龍頭碗身」風箏，為「苗栗2019風箏文化暨客家美食節」活動揭開序幕。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

由苗栗市公所舉辦苗栗2019「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，將於10月26、27日在苗栗市河濱公園熱鬧登場。今年將有11個國家風箏達人參加，創歷屆新高。其中最受矚目的就是一條八十八節、近百米長的「龍頭碗身」風箏，由市長邱鎮軍帶領率先施放，將活動拉開序幕。

苗栗市長邱鎮軍表示，「苗栗2019風箏文化暨客家美食節」已經邁入第9年，今年有紐西蘭、法國、德國、美國、日本、馬來西亞、印尼、泰國、新加坡以及廣東陽江、北京和台灣等多達11個地區的風箏團隊參加，創了歷年新高，顯現唯一客家特色的苗栗國際風箏節，已獲得國內外的支持與肯定。

▲2019苗栗風箏節，以「客家碗」為主題，仍然秉持宣揚客家文化的概念，在客家文化中具有傳承象徵。（圖／記者黃孟珍攝）



邱鎮軍也強調，2019年仍然秉持宣揚客家文化的概念，以「客家碗」為主題，同時結合苗栗火旁龍之特色，打造了88節、近百米長的「龍頭碗身」風箏。碗在客家文化中具有傳承象徵，因此「龍頭碗身」風箏，特別邀請大同國小同學繪製，傳承客家文化精神。此外「碗」還有顧飯碗的意涵，施放88節「龍頭碗身」風箏，更是展現苗栗市拚經濟、讓市民發大財的決心。

國際風箏聯合會理事長鄭凱元也指出，大會特別邀請來自德國的Krüger父女檔放飛可愛的小怪獸及獨角獸風箏、和來自法國的Francis夫妻則放飛他們共同製作的藝術風箏與北京風箏隊的美女創意風箏，還有國內風箏隊施放客家特色的柿子風箏，為2019年的國際風箏觀摩秀暖身。10月26、27日兩天，更將有近千隻的各式造型風箏，包括由紐西蘭帶來的「抹香鯨」及「獵鷹」以及印尼帶來「紅猴王」，還有陽江超過10米鳳凰花轉輪風箏，以及泰國Siamese Cats風箏隊帶來逾20支特技風箏表演，精彩可期，千萬別錯過了喔！

▲▼現場將有11個國家近千隻的各式造型風箏，創歷屆的新高。（圖／記者黃孟珍攝）

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