　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2019苗栗風箏節登場　88節「龍頭碗身」風箏搶先亮相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲苗栗市長邱鎮軍領軍，共同施放近百米長的「龍頭碗身」風箏，為「苗栗2019風箏文化暨客家美食節」活動揭開序幕。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗市長邱鎮軍領軍，共同施放近百米長的「龍頭碗身」風箏，為「苗栗2019風箏文化暨客家美食節」活動揭開序幕。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

由苗栗市公所舉辦苗栗2019「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，將於10月26、27日在苗栗市河濱公園熱鬧登場。今年將有11個國家風箏達人參加，創歷屆新高。其中最受矚目的就是一條八十八節、近百米長的「龍頭碗身」風箏，由市長邱鎮軍帶領率先施放，將活動拉開序幕。

苗栗市長邱鎮軍表示，「苗栗2019風箏文化暨客家美食節」已經邁入第9年，今年有紐西蘭、法國、德國、美國、日本、馬來西亞、印尼、泰國、新加坡以及廣東陽江、北京和台灣等多達11個地區的風箏團隊參加，創了歷年新高，顯現唯一客家特色的苗栗國際風箏節，已獲得國內外的支持與肯定。

▲2019苗栗風箏節，以「客家碗」為主題，仍然秉持宣揚客家文化的概念，在客家文化中具有傳承象徵。（圖／記者黃孟珍攝）

▲2019苗栗風箏節，以「客家碗」為主題，仍然秉持宣揚客家文化的概念，在客家文化中具有傳承象徵。（圖／記者黃孟珍攝）


邱鎮軍也強調，2019年仍然秉持宣揚客家文化的概念，以「客家碗」為主題，同時結合苗栗火旁龍之特色，打造了88節、近百米長的「龍頭碗身」風箏。碗在客家文化中具有傳承象徵，因此「龍頭碗身」風箏，特別邀請大同國小同學繪製，傳承客家文化精神。此外「碗」還有顧飯碗的意涵，施放88節「龍頭碗身」風箏，更是展現苗栗市拚經濟、讓市民發大財的決心。

國際風箏聯合會理事長鄭凱元也指出，大會特別邀請來自德國的Krüger父女檔放飛可愛的小怪獸及獨角獸風箏、和來自法國的Francis夫妻則放飛他們共同製作的藝術風箏與北京風箏隊的美女創意風箏，還有國內風箏隊施放客家特色的柿子風箏，為2019年的國際風箏觀摩秀暖身。10月26、27日兩天，更將有近千隻的各式造型風箏，包括由紐西蘭帶來的「抹香鯨」及「獵鷹」以及印尼帶來「紅猴王」，還有陽江超過10米鳳凰花轉輪風箏，以及泰國Siamese Cats風箏隊帶來逾20支特技風箏表演，精彩可期，千萬別錯過了喔！

▲▼現場將有11個國家近千隻的各式造型風箏，創歷屆的新高。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼現場將有11個國家近千隻的各式造型風箏，創歷屆的新高。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼現場將有11個國家近千隻的各式造型風箏，創歷屆的新高。（圖／記者黃孟珍攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

►影／連灌8杯58高粱！男進警局18分鐘離奇亡　家屬崩潰：死了還銬在那

►石虎監測相機大盜落網！　「連偷38台」拒吐露作案動機

►國道1新竹匝道「天眼」將開　3大類「惡駕駛、三寶」列開罰目標


ET快訊
小禎「好心舉動」踩地雷..空姊秒垮臉！她反擊：不用那麼兇
正妹騎士本尊現身！「胸比頭大」遭酸這麼擠　她53字嗆爆
林采緹凌晨搬家：分手應該體面！「1年婚爆分居」胡睿兒IG照露
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

秋天來，甜柿熟！　五峰鄉甜柿節周末熱鬧登場

新住民用母語「向賄選說不」　模擬投票「民主自由的感動」

全國庶民光復節．夜市ing萬丹　韓家軍發起25日晚登場

2019苗栗風箏節登場　88節「龍頭碗身」風箏搶先亮相

嘉市中小學冷氣裝設　大大提升教學品質

大學造型系寶特瓶發想再利用　變身彩繪鉛筆盒存錢筒

嘉市中小學聯合運動會聖火引燃　展開為期8天賽程

2019全運會地主隊桃園獲第五　2021相約新北市見

嘉義地檢署音樂會宣揚服務利他　關懷更生人

國際買家齊聚蘭花展　黃偉哲：台灣蘭業軟實力有如變形金剛堅強

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

秋天來，甜柿熟！　五峰鄉甜柿節周末熱鬧登場

新住民用母語「向賄選說不」　模擬投票「民主自由的感動」

全國庶民光復節．夜市ing萬丹　韓家軍發起25日晚登場

2019苗栗風箏節登場　88節「龍頭碗身」風箏搶先亮相

嘉市中小學冷氣裝設　大大提升教學品質

大學造型系寶特瓶發想再利用　變身彩繪鉛筆盒存錢筒

嘉市中小學聯合運動會聖火引燃　展開為期8天賽程

2019全運會地主隊桃園獲第五　2021相約新北市見

嘉義地檢署音樂會宣揚服務利他　關懷更生人

國際買家齊聚蘭花展　黃偉哲：台灣蘭業軟實力有如變形金剛堅強

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

雲端最前線／北漂青年返鄉！台中失業人口數六都最低

追不到手就下咒…　瘋狂神棍送「400萬不明佛牌」！　內行警告：會引起反噬

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

華聞快遞／中國大型客機C919第五架試飛飛機完成首飛

李佳芬「別讓我被指著鼻子罵」嘆：我的老公是這麼壞！韓國瑜秒答應：能做到

外送員遭控咆哮催餐、推店員嗆「不然打我啊」！foodpanda回應了

伊朗選美小姐被發「紅色通緝令」　流亡菲律賓求庇護：他們會殺了我！

《飢餓遊戲》大鬧電視台 NONO暗指許孟哲是主持群廢咖

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

地方熱門新聞

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

南庄餐廳大火　3樓鐵皮屋燒到坍塌

寶特瓶變身彩繪鉛筆盒存錢筒

嘉市中小學冷氣裝設　提升教學品質

網傳虎尾「外送員大亂撞」　真相曝光

嘉義市中小學聯合運動會聖火引燃典禮

桃園農田水利會　青埔大樓舉行上樑

2019全運會桃園獲第五　鄭文燦很滿意

欣桃瓦斯到府檢查管線　免費的！

庶民光復節　夜市ing萬丹登場

全台最大沼氣發電系統　在桃園

國際買家齊聚蘭花展

苗栗風箏節登場　龍頭碗身亮相

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

更多熱門

相關新聞

柯稱自焚去河濱公園　王世堅：腦有問題

柯稱自焚去河濱公園　王世堅：腦有問題

台北市長柯文哲17日晚間上直播節目，談到台北市火警近來最多的原因是自焚，笑說「要自焚，拜託去河濱公園」、「自殺拜託吃安眠藥」，再掀失言爭議。柯文哲隔天解釋，主要想表達有些自殺方式會造成社會不安，終究是要減少自殺。不過，民進黨議員王世堅批評，柯文哲沒醫德又缺乏同理心，「是腦筋有問題」，要請松德醫院院長來幫柯文哲診斷精神狀態，必要時進行治療。

國慶焰火試放1500發　屏東夜空美炸

國慶焰火試放1500發　屏東夜空美炸

北市6處最美賞月河濱公園懶人包

北市6處最美賞月河濱公園懶人包

中秋河濱烤肉去！雙北開放19處場地

中秋河濱烤肉去！雙北開放19處場地

首座無人機考場　落腳苗栗河濱公園

首座無人機考場　落腳苗栗河濱公園

關鍵字：

2019苗栗風箏節龍頭碗身河濱公園

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面