94歲奶奶感冒！孫女回家探病「驚見一身壽衣」氣瘋　叔叔：她活夠了

▲范姓老奶奶生病躺床上，被兒子換上壽衣。（圖／翻攝頭條號：河南都市頻道）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸河南一名楊姓女子日前接到消息，得知自己的奶奶壽命將盡，立刻收拾行李回安徽合肥老家。不過，她一到家裡卻發現，奶奶似乎只是普通的小感冒，隨後正決定要將她送至醫院時，竟被2叔叔等親戚給阻止。在一陣拉扯之下，楊女掀開棉被，看見奶奶竟穿著壽衣，她當場氣瘋。

綜合陸媒報導，楊女當時突然接到從合肥老家打來的電話，親戚告知奶奶身體已經快不行了，要她趕緊回來送終。不過，她到了現場才發現，奶奶只是有些生病，因此在和弟弟商量之後，決定帶奶奶去看病。楊女指出，一提出這個建議後，立刻遭到親戚制止，隨後經過一陣拉扯，才驚見蓋著被子的奶奶穿了一身的壽衣。

最後，在楊女和弟弟再三堅持之下，才順利將奶奶送進醫院治療。不過，楊女提到，她要打電話叫救護車時，2個親叔叔跑過來指責，甚至還怒嗆，「奶奶活夠了，那麼大年紀了，出去了就不要回來了！」

▲楊女見到奶奶被如此對待相當不捨，決定留在醫院照顧她。

不僅如此，楊女在床邊要求照顧奶奶時，竟然還遭到叔叔暴打，對方當時強烈警告「別多管閒事」。事後，楊女一查才發現，原來奶奶名下有一套房產，以及大約100多萬人民幣的積蓄，因此她認為，叔叔們因該是為了瓜分自己母親的財產，才做出如此冷血的事。

據悉，經過醫生仔細地檢查後，確定老奶奶的主要病因是腦梗塞，目前還要在醫院接受更進一步的治療，不過，值得慶幸的是，她的生命徵象都已穩定。

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