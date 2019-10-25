13歲少年求歡遭拒！竟「殘殺10歲女童」裝塑膠袋丟棄　家長0道歉：怕挨揍…

▲13歲少年（左）坦承殺害10歲女童（右）。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

遼寧省大連市沙河口區一名13歲蔡姓少年，近日將一名11歲王姓女童誘騙回家，試圖和對方發生性關係，不料遭到拒絕後，少年竟然持刀將對方殘忍殺害，再裝入塑膠袋丟棄住家附近的灌木叢中。女童的舅舅表示，事發後，蔡男一家人從未露面，「警察說（對方）害怕過來會挨揍，我說我們家孩子都死了，你還害怕挨揍？」

綜合陸媒報導，女童舅舅說，11歲的姪女20日下午3點多從美術補習班回家，路上曾和媽媽通電話，但之後就音訊全無且失去蹤影；家長著急地到處尋人，結果一名熟人說，有在院子外面的道路上看見女童，他們只好趕緊請求警方協助，調閱附近監視器找尋身影，最後才在灌木叢中發現女童遺體。

▼13歲少年雖然逮捕歸案，卻因為年紀太小不用追究刑責；女童媽媽則悲傷地發文悼念女兒。（圖／翻攝自微博）

舅舅難過地說，女童當時滿身是血，褲子被脫到一半，「（蔡姓）少年家中則到處都是血跡，有拖拉留下的，或是滴落的血漬。」他再稱，蔡男明顯是想侵犯侄女，把她帶回家後，「孩子不願意，就拿刀傷害了孩子」。據悉，蔡男曾與女童一同上托兒所，而出事至今，蔡男家屬卻一直沒有露面，更未向女童一家人道歉。

當地警方指出，蔡姓少年到案後如實供述犯罪過程，但因未滿14歲，不予追究刑事責任，同時根據《刑法》第17條第四款的規定，按照法定程序報經上級公安批准後，24日依法對蔡姓少年進行收容教養。另外，蔡男家屬之所以不出面是因為害怕被女童家長打罵。這番話讓女童舅舅再度心痛表示，「我們家孩子都死了，你還怕挨揍啊？」女童爸爸則痛哭說，「老姑娘走了，爸爸再也看不到妳了…。」

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