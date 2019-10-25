華聞快遞／中國大型客機C919第五架試飛飛機完成首飛

▲C919大型客機。（圖／CFP）

《上海》中國大型客機C919第五架試飛飛機完成首飛

承擔中國大型客機研製並統籌幹線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司，24日發布聲明指出，C919大型客機第五架試飛飛機105架機當天上午10時從上海浦東國際機場起飛，經過1小時37分鐘的空中飛行，在完成多個試驗點、對飛機各系統進行了初始操縱檢查後返航並平穩降落，順利完成其首次試驗飛行任務。（中新社）

《廣東》粵港將新增5500個經港珠澳大橋口岸通行的兩地車指標

經粵港雙方磋商，粵港之間將新增5500個經港珠澳大橋口岸通行的兩地車指標，其中香港入境小汽車指標5000個、內地出港小汽車指標500個。（中新社）

《海南》前三季進出口同比增長近三成 海南外貿穩中提質

前三季，海南離島免稅購物268萬人次，增加29.7%，購物數量1276萬件，增加29.2%，購物金額92.6億元（人民幣），增長28.4%。與此同時，中免集團加速佈局海南免稅產業，並在海南設立運營總部負責該司全國免稅品進口業務。隨著海南自貿區、自貿港建設的加速推進，未來海南消費品進口有望繼續保持較快增長。（中新社）

《天津》天津推進「藍海扶貧計劃」 幫助西部地區精準脫貧

東西協作藍海扶貧計劃研討會指出，近年來，天津海事部門在交通運輸部支持開展西部海員發展工作基礎上，積極組織協調，創新推動西部地區開展海員職業教育培訓，實現職業技能教育與就業的精準對接，逐步探索形成了教育扶貧、文化扶貧、就業扶貧「三位一體」扶貧開發模式，幫助西部地區精準脫貧。（新華網）

▼天津市。（圖／CFP）

《廣東》廣東：首套房貸不低於相應期限貸款市場報價利率

中國人民銀行廣州分行近日表示，自10月8日起，各銀行業金融機構在廣東省內（不含深圳）新發放的商業性個人住房貸款，首套房貸款利率不低於最近一個月相應期限LPR（貸款市場報價利率），二套房貸款利率不低於最近一個月相應期限LPR加60個基點（1個基點是0.01%）。（中新社）

《四川》成都航空口岸免簽停留範圍擴至11市

大陸國家移民管理局近日表示，經國務院批准，自2019年12月1日起，符合條件的外國人由重慶、西安航空口岸過境免簽停留時間延長至144小時；在寧波航空口岸實施過境144小時免辦簽證政策，並納入江浙滬政策一體化，過境人員可從寧波航空口岸以及已實施過境144小時免辦簽證政策的上海海、陸、空港口岸或者南京航空口岸、杭州航空口岸入境、出境；將成都航空口岸過境144小時免簽停留範圍擴展至成都、樂山、德陽、遂寧、眉山、雅安、資陽、內江、自貢、瀘州、宜賓11個市。（中新社）

《山西》山西與全球新能源500強企業對接合作

山西省與全球新能源500強企業合作對接暨項目簽約儀式23日展開，共簽約了24個帶動性強、科技創新明顯的能源領域合作項目和框架協議，其中投資合作類項目10個，引智類協議1個，引技類協議8個，其他協議5個。（中新社）

《北京》北京：物業管理條例草案徵求意見停車位不得「只售不租」

北京市住房和城鄉建設委員會指出，《北京市物業管理條例（草案）》自22日起向社會公開徵求意見，關於停車位使用，條例草案規定，物業管理區域內規劃用於停放車輛的車位、車庫，應當用於滿足業主的需要。用於出售的，不得出售給本物業管理區域業主以外的其他人。尚未出售或用於出租的，應當優先出租給本物業管理區域業主，不得以「只售不租」為由拒絕出租。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）