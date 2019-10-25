鄰居7歲女童玩耍吵到午睡　狠男抓進屋「猛掐+水果刀怒捅」…6cm傷口秒爆血

▲7歲女童玩耍聲音吵到兇嫌午睡，結果慘遭水果刀捅傷。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

相信許多人都不喜歡睡覺途中被打擾，有些人甚至會發起床氣洩憤，不過大陸一名男子竟因此持刀砍傷7歲女童彤彤（化名）。嫌犯坦承，女童當時獨自在社區樓下玩耍，結果吵了他的午睡，他氣憤之下就趁著對方等電梯時抓進屋內，先是狠掐脖子，再用水果刀捅向女童臀部，導致彤彤出現深達6公分的傷口當場濺血。

據《看看新聞》報導，事發在內蒙古赤峰市，嫌犯表示，他本月2日上午的時候在家睡覺，結果睡到中午時，女童就在他家社區樓下玩鬧發出聲響，他氣不過就趁著女童返家等電機時，強行將對方拉到屋內；一開始是先用手掐脖子，之後再去拿水果刀攻擊。

▼兇嫌使用的犯案工具。（圖／翻攝自看看新聞）

彤彤說，男子在掐她的過程中不斷說「要把她整死」，之後臀部就被刀子捅傷，腹部則是多處劃傷，她最後利用男子不注意的時候從屋子裡跑出去求救。當地警方調查後表示，嫌犯今年30多歲，是彤彤的鄰居，就住在彤彤家的樓下，雖然他患有先天性智力障礙症，不過仍因涉嫌故意殺人未遂被處以刑事拘留，案件還在進一步審理中。

網友看完後直呼嫌犯手段「太殘忍」，「這起床氣也太嚇人」、「女童也許真的玩鬧太大聲，不過也不至於拿刀攻擊吧…」、「幸好沒有因為患有疾病就躲過刑責」、「女童心理大概產生陰影了」、「也許嫌犯失眠，結果難得快睡著又失敗了才暴走」、「千金難買好鄰居」。

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▼兇嫌趁女童等電梯時，將其抓進屋內攻擊。（圖／翻攝自看看新聞）