　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左營少年互看不順眼！瑞豐夜市上演濺血大亂鬥　8惡少群起圍毆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瑞豐夜市兩派青年互毆濺血。（圖／東森新聞）

▲瑞豐夜市傳出暴力互毆濺血。（圖／東森新聞）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄知名瑞豐夜市又傳暴力事件！24日深夜將近11點，高雄左營區瑞豐夜市，驚傳10名青少年打群架，導致16歲何姓少年受傷，29歲凃姓男子等6人落跑，警方循線查緝中。

高雄市警方24日晚間10點多接獲報案，指出左營區瑞豐夜市停車場有青少年打群架，立即派遣快打部隊、保安大隊趕赴現場，但現場只剩被毆的何姓少年及其3名友人，警方隨即通知救護車到場，將何少送醫，3名友人則帶回警局調查。

警方調查後發現，原來是何姓少年與另外3名友人逛夜市，遇到29歲涂姓男子一行共8人，豈料雙方互看不順眼後就大打出手，導致何姓少年受傷，毆人的涂姓男子等6人則逃跑。警方已經掌握6人身分，將依法通知到案說明。

員警到場時，只剩何姓少年及其3名朋友，救護車將虎口受傷的何姓少年送醫，另3人由員警帶回派出所調查。

原來何姓少年與3名朋友共4人到瑞豐夜市逛街，遇到29歲凃男及其7名朋友共8人，但因雙方互看不順眼，隨即徒手互毆，導致何姓少年虎口受傷，凃男等人立刻逃逸。警方表示，目前已經掌握涉案人等身分，將持續通知其到案說明，後續全案依社維法函請橋頭地院審理。

▼8名惡少在夜市裡圍毆另名少年，待警方到場時，眾人早已一哄而散。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼左營少年互看不順眼！瑞豐夜市上演濺血大亂鬥。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼左營少年互看不順眼！瑞豐夜市上演濺血大亂鬥。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
馬俊麟消失22天劇情大逆轉！正宮公開「他只穿內褲」60秒私密
業主做完才砍價！她看油漆工父「眉頭緊皺」超心疼：很難過
外送員咆哮催餐「做不出來別接單」推店員嗆打我啊　老闆娘直打臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／華江橋一早「2車碰撞」！上班車流大回堵　網哀號：困半小時才下橋

「六合彩組頭港帳戶64億元」台盼司法互助歸還　港府「已讀不回」贓款全獨佔

台南車手「4天詐130萬」　18歲就入行...警憂心：少年詐欺案高過毒品案

左營少年互看不順眼！瑞豐夜市上演濺血大亂鬥　8惡少群起圍毆

9屁孩惹的禍！　基隆老船《海上美術館》等作品被破壞

三寶友借車鬼切！女車主3個月後收1.8萬罰單　還要扣照3個月

陸男跳機入台拒回中受審　撕毀護照仍被移民署遣送第三國

瀝青車90°折甘蔗自撞爆頭　男被壓「斷肢死亡」！左腿裝箱血濺蘇花

首例路邊查封！路邊攤脫產拒繳「913張罰單」…貨品全被搬走了

與同事喝酒爆激烈衝突　莽男持菜刀亂砍讓他血濺街頭

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

快訊／華江橋一早「2車碰撞」！上班車流大回堵　網哀號：困半小時才下橋

「六合彩組頭港帳戶64億元」台盼司法互助歸還　港府「已讀不回」贓款全獨佔

台南車手「4天詐130萬」　18歲就入行...警憂心：少年詐欺案高過毒品案

左營少年互看不順眼！瑞豐夜市上演濺血大亂鬥　8惡少群起圍毆

9屁孩惹的禍！　基隆老船《海上美術館》等作品被破壞

三寶友借車鬼切！女車主3個月後收1.8萬罰單　還要扣照3個月

陸男跳機入台拒回中受審　撕毀護照仍被移民署遣送第三國

瀝青車90°折甘蔗自撞爆頭　男被壓「斷肢死亡」！左腿裝箱血濺蘇花

首例路邊查封！路邊攤脫產拒繳「913張罰單」…貨品全被搬走了

與同事喝酒爆激烈衝突　莽男持菜刀亂砍讓他血濺街頭

小禎離婚爆內幕…李進良密友：不只因劈腿！　2年前全家福藏玄機

新住民用母語「向賄選說不」　模擬投票「民主自由的感動」

全國庶民光復節．夜市ing萬丹　韓家軍發起25日晚登場

2019苗栗風箏節登場　88節「龍頭碗身」風箏搶先亮相

快訊／蘇貞昌怒談陳同佳「點名馬英九」：魔鬼中的魔鬼一一現形

買「保力達+維大力」老闆娘豪送「一整條杯」　他暗爽收下看傻：妳是在玩我？

影／iPhone生產大本營曝光　鴻海「龍華富士康」廠區影片大公開

南韓宣布：配合WTO放棄「開發中國家」地位！回應川普施壓

新台幣開盤貶值1.4分　以30.6元兌1美元開出

快訊／華江橋一早「2車碰撞」！上班車流大回堵　網哀號：困半小時才下橋

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

單親爸睡翻天　小二兒進不了家門睡公園

瀝青車90°自撞　男被壓斷肢亡！

首例！路邊攤拒繳罰單　商品全被查封

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

賓士撿手機撞5車！住戶傻眼：3輛是我的

醉男遇流鶯開價1千5百元　相見歡傻眼：多一根

少年在警面前開槍　下秒到分局投案

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

女登機喊「有炸彈」！航警緊急檢查

女工誤觸裁切機開關　裁刀瞬間落下剁斷雙手手掌

女業務與名醫婚外情　9年生2子墮胎3次

他公車上自慰　直噴女乘客頭髮

與同事爆衝突　莽男亂砍讓他濺血

更多熱門

相關新聞

讓海外男網友買機票　她險遭詐騙！

讓海外男網友買機票　她險遭詐騙！

楊姓女子跑到銀行說要匯款給海外網友1千元美金，行員驚覺有詐立即通報，警察到場後楊女隨即改口說錢是要匯給哥哥，明顯前後說詞不一，員警見她已掉入詐騙集團的陷阱裡，趕緊向她詳細分析，她才終於鬆口表示是要借錢給網戀的菲籍男網友買機票，好讓2人趕快見面，所幸最終在員警勸說下楊女成功守住錢財。

韓國瑜手印留「星光大道」　花153萬議員批浪費

韓國瑜手印留「星光大道」　花153萬議員批浪費

男子拒檢衝撞警車遭逮　起獲毒品

男子拒檢衝撞警車遭逮　起獲毒品

「傾聽之旅」2度臨時更改行程返高雄

「傾聽之旅」2度臨時更改行程返高雄

高雄男左大腿中槍　瞎扯警方練靶流彈波及

高雄男左大腿中槍　瞎扯警方練靶流彈波及

關鍵字：

高雄瑞豐夜市左營

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面