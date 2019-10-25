左營少年互看不順眼！瑞豐夜市上演濺血大亂鬥　8惡少群起圍毆

▲瑞豐夜市傳出暴力互毆濺血。（圖／東森新聞）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄知名瑞豐夜市又傳暴力事件！24日深夜將近11點，高雄左營區瑞豐夜市，驚傳10名青少年打群架，導致16歲何姓少年受傷，29歲凃姓男子等6人落跑，警方循線查緝中。

高雄市警方24日晚間10點多接獲報案，指出左營區瑞豐夜市停車場有青少年打群架，立即派遣快打部隊、保安大隊趕赴現場，但現場只剩被毆的何姓少年及其3名友人，警方隨即通知救護車到場，將何少送醫，3名友人則帶回警局調查。

警方調查後發現，原來是何姓少年與另外3名友人逛夜市，遇到29歲涂姓男子一行共8人，豈料雙方互看不順眼後就大打出手，導致何姓少年受傷，毆人的涂姓男子等6人則逃跑。警方已經掌握6人身分，將依法通知到案說明。

員警到場時，只剩何姓少年及其3名朋友，救護車將虎口受傷的何姓少年送醫，另3人由員警帶回派出所調查。

原來何姓少年與3名朋友共4人到瑞豐夜市逛街，遇到29歲凃男及其7名朋友共8人，但因雙方互看不順眼，隨即徒手互毆，導致何姓少年虎口受傷，凃男等人立刻逃逸。警方表示，目前已經掌握涉案人等身分，將持續通知其到案說明，後續全案依社維法函請橋頭地院審理。

▼8名惡少在夜市裡圍毆另名少年，待警方到場時，眾人早已一哄而散。（圖／記者吳奕靖翻攝）