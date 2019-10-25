酸陳水扁「沒貪婪妻就不會貪汙」　李佳芬稱零干政：韓家沒後門

▲李佳芬在菲律賓華僑造勢活動中的致詞，被外界認為是在酸諷陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，23日代夫出訪菲律賓、越南5天，但她在訪菲第二天出席與華僑的造勢活動時，卻在致詞期間說出「如果在政壇上沒有貪婪的妻子，就沒有貪汙的先生」，被外界認為是在影射前總統陳水扁和他的妻子吳淑珍。對此，台北市議員戴錫欽證實，李佳芬這番話其實是想強調韓國瑜選後不會改變清廉的作風，自己也絕對不會干政。

台北市議員王鴻薇24日晚間在臉書開設9分鐘的直播，並以「佳芬姐菲律賓行」為關鍵字，和網友分享他們出席華僑造勢活動的現場；只見李佳芬身穿藍色系套裝上台致詞，台下則席開數十桌，還有不少人紛紛拿起手機直播，李佳芬見狀也幽默表示，出發之前就有交代先生，乖乖待在台灣跑行程，國外的部分交給她來就可以了。

雖然王鴻薇並非上傳完整的致詞影片，但據了解，李佳芬在致詞時提及，「如果在政壇上沒有貪婪的妻子，就沒有貪汙的先生」，被外界認為是在影射陳水扁和吳淑珍，一度掀起網友正反意見熱議，甚至有不少人在PTT上留言反酸，「可以先賣農舍啊」、「是想急著避免被貼標籤嗎？」、「那幫跑國外行程算不算干政」。

對此，同行前往菲律賓的台北市議員戴錫欽向《聯合報》表示，李佳芬上述那段話是談到韓國瑜以前選立委的時候，她提出要當一名清廉從政者的要求，也希望先生當選之後不會改變這樣的作風，畢竟韓家沒有後門，所以不會發生走後門談事情這種事，當然，身為妻子的她也絕對不會插手干政。

▼李佳芬大夫出征，搭機前開心向現場媒體、支持者揮手。（圖／記者沈繼昌攝）