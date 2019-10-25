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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／餐盤太滑！店員失手「一鍋熱湯灑下」9歲男童手掌+大腿嚴重燒傷…痛翻狂跳

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名何媽媽表示，她近日帶著9歲的兒子小瑋（化名）到廣東省深圳市龍崗區一間餐廳吃飯時，店員因為餐盤打滑，導致上菜時不慎將一鍋熱湯打翻在桌上，滾燙的湯水瞬間灼傷了兒子手掌和雙腿。緊急送醫後判定，小瑋全身部位10-19%燙傷，右大腿的受傷情況較為嚴重。更讓何媽媽難過的是，至今仍舊無法和餐廳就協商賠償事宜達成共識。

▼店員失手灑下熱湯導致男童大腿嚴重燒傷。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼店員失手灑下熱湯…男童大腿燒傷痛翻狂跳。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，何媽媽回憶當晚的事故時指出，店員在上菜過程中，因為底下的餐盤太滑，造成一鍋熱湯突然翻倒在餐桌上，湯水便濺到兒子的手掌和一雙大腿。影像顯示，小瑋被燙傷後，痛到趕緊離開座位原地彈跳，希望將身上的熱湯甩開，但雙腿表面早已被燙成了粉紅色。

▼男童痛到趕快離開座位原地彈跳，之後脫下褲子檢查傷勢。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼店員失手灑下熱湯…男童大腿燒傷痛翻狂跳。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼店員失手灑下熱湯…男童大腿燒傷痛翻狂跳。（圖／翻攝自看看新聞）

經過醫院治療後認定，小瑋全身部位10-19%燙傷，住院10天後回家休養了一段時間，雖然目前已經正常到學校上課，但仍需按時敷藥。這段時間，何媽媽多次和餐廳協商賠償事宜，卻無法達成共識。店家表示，他們已墊付了8000多元（約新台幣3萬5千元）的醫療費用，打算走法律途徑解決此事。

何媽媽認為，孩子出事是店員失誤導致地，餐廳應該承擔全部責任，除了後續治療費外，餐廳還應該賠償孩子的護理費、精神損失費及家長的誤工費等，由於店長無法給出承諾，她便直接找上餐廳老闆溝通。老闆回應，並不會逃避責任，但賠償需要有一個合法合理的標準，所以才打算走法律程序。

▼店家打算走法律途徑解決問題。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼店員失手灑下熱湯…男童大腿燒傷痛翻狂跳。（圖／翻攝自看看新聞）

不少網友看完後紛紛留言，「只要不是獅子大開口，合理賠償是必須的」、「可憐的孩子，看到那傷口真的心疼」、「這沒得商量吧，感覺店家問題很大」、「上菜時最好不要讓孩子坐外側」、「男童真衰，明明坐裡面結果還是被燒傷了」、「意外來的突然，店家要賠到好才是」、「燒燙傷真的很難忍，一點小水泡就受不了了」、「餐廳欠缺培訓…」。

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