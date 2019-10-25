空中瑜伽夯！35歲女纏繞絹布懸掛半空...3秒墜下1米高處「慘摔斷腿」

▲空中瑜珈近年來興起，受到女性朋友喜愛。（示意圖／翻攝維基百科）

記者洪珮瑄／綜合報導

空中瑜伽近年來逐漸興起，除了能夠展現優美的姿態外，對身體也有許多好處，因此受到眾多女性朋友喜愛。不過，湖北武漢一名35歲的劉姓女子近日卻因為嘗試空中瑜伽，不小心從１米高處墜下，導致左側大腿股不幸摔斷，需經過手術才能將骨折處固定。

綜合陸媒報導，劉女23日躺在病床上訴說慘痛經歷，她在十一假期之後，感覺自己的體重增加了不少，加上最近聽說家附近的健身房新開了空中瑜伽課程，因此便決定去體驗一下。她提到，因為自己已有瑜伽的基礎，身體柔韌性還算不錯，所以當時做完地面熱身後，很快就開始上絹布學動作了。

劉女表示，「當時所學的動作是用絹布支撐雙腿，並且展開雙腿懸掛半空中。」隨後，她在教練的幫助下，兩條絹布已固定了雙腿，沒想到就在雙手鬆開後不到3秒，就開始感到身體重心不穩，接著便從離地大約1米高的高度摔了下來。

▲劉女做空中瑜珈摔斷腿。（圖／翻攝楚天都市報）

據悉，劉女剛摔到地上時，手、頭都還能動，只有左側大腿痛無法動彈，不過，她卻強行拖著左腿回家，以為休息一晚就能好轉，沒想到第二天早上起床時，發現左腿仍未好轉，只好趕緊到武漢市第四醫院看診。

事後，醫生說明，劉女從高處摔下後，全身的重量都集中在大腿左側，所以才壓斷了大腿股，「透過核磁共振的影像可看見，劉女的左側股骨頸粉碎性骨折，需進行手術來固定，防止股骨頭壞死及骨折無法癒合的現象。」據悉，在骨科機器人的輔助下，醫生已用3枚鋼釘將劉女的骨折處固定，順利完成手術。

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