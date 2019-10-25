三寶友借車鬼切！女車主3個月後收1.8萬罰單　還要扣照3個月

記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓女子去年12月間將自己的愛車借給朋友阿偉（化名），沒想到對方竟然被開了一張逼車罰單，害她得繳交1萬8000元的罰鍰，就連汽車牌照也要被吊扣3個月。雖然陳女強調自己根本不知情，但台中地院法官認為，車主將車輛借給他人使用，如果出現危險駕駛行為，等同提供違法工具，加上她無法證明自己不用負擔責任，最後裁定駁回告訴。

▲阿偉開著陳女的車在復興路與忠明南路路口違規，結果卻是車主吞罰單。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，陳女擁有的小客車在2018年12月29日下午3時許被目擊，行經台中市南區復興路與忠明南路路口時，有「任意驟然變換車道迫使他車讓道」等違規行為，遭民眾向台中市第三警分局檢舉；警員認定該車違反道路交通管理處罰條例，於是對車主開罰。

陳女3個月後收到罰單，發現自己不僅要繳交1萬8000元的罰鍰，還要被記違規點數3點、參加道路交通安全講習，甚至連汽車牌照都要被吊扣3個月，她認為當時車子是借給朋友使用，自己根本不知道朋友違規，怎麼可以對車主開罰，這樣對她來說實在很不公平。

▲法官認為，車主不能無條件將車輛借給他人使用。（示意圖／ETtoday資料照）

雖然陳女提出行政訴訟敗訴，但她仍不服氣，繼續提告想替自己討回公道。而台中地院法官調閱民眾提供的行車紀錄器影片，發現拍攝者當時是在忠明南路往南的方向，右側車道上還有其他車輛，但在開往復興路二段的中線車道時，陳女的車輛突然從左側出現，幾乎可以說是緊貼著拍攝者的車，再強行跨越雙白實線硬切進車道，導致拍攝者不得不緊急向右閃開，險些撞上其他車道的車輛。

法官認為，陳女是汽車所有人，對車輛有保管注意、篩選控管駕駛人、擔保駕駛人合於交通管理規範的義務，她卻任由阿偉駕駛車輛違規，無意是縱容駕駛人，徒增道路交通風險，顯然有故意過失，加上她無法舉證自己沒有過失，最後仍裁定駁回，判她敗訴。