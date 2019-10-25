9屁孩惹的禍！　基隆老船《海上美術館》等作品被破壞





▲「2019基隆潮藝術：流」9/27開跑。（圖／記者彭懷玉攝）

記者張靖榕／綜合報導

基隆市文化局將廢棄漁船改造成《海上美術館》，自9月27日開幕以來廣受好評，日前卻傳出多件藝術品被蓄意破壞。警方追查後發現，是9名未成年屁孩夜遊時犯下的，已通知6男3女到案，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆市文化局舉辦的「2019基隆潮藝術：流」，在正濱漁港設置了9件作品及一件隱藏版，其中最大亮點是由03年廢棄的遠洋漁船改裝成的《海上美術館》，吸引了大批民眾前來觀展。





▲圖為藝術家李承亮的作品《太空艙》完好面貌，但在23日晚間被屁孩破壞。（圖／記者湯興漢攝）

不過《海上美術館》卻在深夜遭人入侵破壞多件藝術品，包括藝術家李承亮的作品《太空艙》、藝術家何彥諺作品《老軌、蟒蛇、隕石和θ波》都遭受不同程度的損外和移動，現場播放音效用的2支手機和音響也不見了，因此不得不暫停展出進行修復。

經警方調閱監視器，發現是6男3女共9名未成年人涉案，已於23日獲報當天下午通知9人到案說明。其中一名少年供稱，前晚是有人提議上船夜遊探險，但不知道該艘船其實是展覽場地，又因光線太暗不慎踩破作品，至於手機，一行人以為是移失物品，已經交給員警。警方訊後仍依竊盜罪嫌函送少年法庭審理。

根據《自由時報》報導，基隆港警總隊長廖材楨對此事極為重視，獲報後組成專案小組查緝，並在5小時內快速破案。