謝震武「引述古語」痛批韓國瑜10分鐘　網看呆：武哥太帥了

▲韓國瑜稱「一定要」高山廣設升旗台，隔天又打臉自己。（圖／記者賴君欣攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日天天拋出話題，先後表示「要讓故宮所有館藏一次展出」、「在3000公尺高山廣設升旗台」等口頭政見，引發熱議；然而這些似乎未經深思熟慮的話也讓知名主持人謝震武「凍未條」，在政論節目上引述古語「一言興邦，一言喪國」，嚴詞警告韓國瑜不要昨天講的話今天又不一樣。長達10分鐘的發言讓網友們看得叫好，「武哥帥呆了」、「小武哥今天說的非常好，真是大快人心！」

謝震武在24日播出的年代政論節目《新聞面對面》上，開頭就讓國民黨團副書記長柯志恩委員真對韓國瑜的言論進行簡短的解釋，但到了20分07秒時終於忍不住質問「韓市長到底是要做什麼，怎麼做？」

謝震武說，韓市長先前喊要終結一例一休，「但韓市長真的了解嗎」？對於「故宮展品一次展出」一事，他表示，故宮其實老早就在進行館藏數位化，前年開始更努力推行數位化展出，目前完成度都已經80%了，「請問你做剩下的20％，會轟動武林，驚動萬教嗎？」隨後穿插的畫面中，先播韓國瑜講的「升旗台是一定要」、「我們盡量來做」的新聞畫面，下一秒緊接韓國瑜在24日又說「我當場就說困難度很高」的畫面，對此，謝也是一陣痛批。





▲謝震武在節目上忍不住動怒痛批韓國瑜。（圖／翻攝自《新聞面對面》）

「韓市長最大的問題就是出在這個地方」，謝震武說，韓國瑜前天才撂下「升旗台是一定要的」，隔天又說「不是想到哪就坐到哪」，根本就是自打嘴巴。謝引經據典警告韓市長「記住古語，一言興邦，一言喪國。現在是總統候選人，如果真的當選了，跟所有國際元首之間在講話，難道可以像柯P之前說外賓送的錶是破銅爛鐵，然後講是開玩笑嗎？」

謝震武也指出，作為一個總統候選人，就應該對事情嚴肅已待，如故宮展品「VR化」（虛擬實境），「那我來故宮幹嘛，國外旅客幹嘛因為VR來故宮」，如果循此脈絡，韓市長要用VR讓全世界人看到，「每個人都在家看就好了，你擴大幹什麼呢？」

網友們看完節目後紛紛大讚，「武哥不愧是律師，邏輯沒毛病」、「第一次看到主持人真的生氣了，正常人聽到韓的議題都會覺得很瞎吧」、「謝律師今天真是不吐不快」、「我X，謝震武這集真的帥爆了」、「我現在只看到震武哥戰神上身」、「謝震武震怒訓話整整15分鐘，2位國瑜黨代表像乖孫般靜靜聽訓，帥爆！一定是受夠每天討論韓垃圾的垃圾話，格調全無。」