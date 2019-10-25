宅神朱學恒「1原因大膽預測2020」：郭粉轉投蔡英文、柯粉可能廢票

▲郭台銘、柯文哲合體幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）

文／中評社

2020大選，鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席台北市長柯文哲幾不可能投入選戰。網紅時事觀察家朱學恒（宅神）接受中評社訪問分析郭、柯粉的流向，朱認為，郭粉在郭沒有明確指示會自由開火，但因過去韓粉的攻擊，轉投蔡英文總統者會大於中國國民黨2020參選人韓國瑜。柯粉方面，原本沒柯就投蔡，但最近綠營沒事就打柯，柯粉要報復性投韓過不了內心那關，最終可能投廢票。

針對郭粉的流向，朱學恒認為，郭台銘迄今沒有給予明確指令，只說自己是中華民國派，因此預期郭粉在投開票所將會是自由開火的狀況，不過轉投給蔡英文總統的會多於韓國瑜。

朱學恒進一步解釋，第一郭粉會因為韓粉過去對他們的攻擊、屠殺，因此有自己的決定，這方面的傷口短期難以癒合的；第二郭粉很多是理性選民，因為郭公司經營得很好，所以認為郭也能拯救中華民國，這方面也與訴求感性的韓國瑜相衝突。韓國瑜是否有辦法爭取郭粉？朱學恒直說“沒辦法”，但這不是韓國瑜的錯，是過去韓粉累積下來的所作所為。

至於柯粉的流向，朱學恒指出，柯粉本來的想法就是不能投柯文哲就投蔡英文總統，但最近蔡英文總統、民進黨閒到沒事狂打柯文哲，因此現在柯粉與民進黨有“不共戴天之仇”，這樣的狀況柯粉可能報復性的投票給韓國瑜，但柯粉又有很多是年輕人，要年輕人投給韓國瑜恐怕過不了內心的那關，會很猶豫不知道該怎麼辦，結果投廢票。

朱學恒強調，柯粉、郭粉是流動性的，很難推估有多龐大的族群，同時柯粉、郭粉的第一選擇就是柯文哲與郭台銘，沒有這兩個人後“沒什麼好投”，加上選情趨勢穩定，因此柯粉、郭粉對於選情的影響不大。

朱學恒也針對台灣民眾黨進行分析，他說有人預估民眾黨不分區有8到10席，但柯文哲現在呈現出慌張的一面，從有很多失言即可出他所面臨的壓力可能不妙。

朱學恒接著說，進一步觀察不分區可能名單，北市府顧問蔡壁如身為一個團隊的軍師應該要隱身幕後，排出來當立委到底是要處理“國政”還是黨政？且蔡壁如也不具備偶像特質，北市府副發言人黃瀞瑩（學姊）沒辦法搞定等於沒辦法爭取學姊粉，若加入不分區又會與年輕人應該去衝選區的觀念背道而馳，種種問題認為民眾黨不分區應與時代力量2016年得票狀況差不多(時力2016政黨票6.10%)。

談到未來立法院的分布情況，朱學恒認為，國民黨、民進黨與民眾黨將進入立法院，最好的狀況是三黨不過半互相制衡，這樣修法、立法就不會太極端。

時代力量、親民黨將淡出國會？朱學恒指出，親民黨到現在都沒有提出像樣的人選，就算親民黨主席宋楚瑜出馬恐怕也時不我予，上次已經給過親民黨機會通過門檻，但親民黨是否有作出讓大家覺得值得的事？選票的投資將會轉向給別黨。

時代力量方面，朱學恒則說，時力分崩離析的太嚴重，區域能選上的都走了，若要進入國會，建議就把有戰力的現任黨籍立委黃國昌擺在第一位，以把黃送進國會為目標。