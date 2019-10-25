英國貨櫃39屍命案偷渡手法曝光！　低溫避開熱像儀「人口販運愛用」

▲英國貨櫃箱屍案，警方已將部分遺體送往醫院進行解剖。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國當地時間週三（23日）傳出貨櫃卡車藏39屍命案，死者為31名男性及8名女性，已被證實均為中國公民；警方目前已將部分遺體運往醫院，將解剖調查實際死亡時間及死因。由於冷凍貨櫃從比利時港口運抵英國後才和車頭對接，引起比利時社會熱議，當地媒體報導，使用冷凍櫃偷渡可能是為了避開檢查儀器偵測到熱源。

事件爆發之初是由25歲卡車司機羅彬遜（Mo Robinson）向英國警方報案，車頭與冷凍櫃對接上路半小時後，他打開貨櫃檢查文件時驚見滿櫃死屍。警方查出從比利時出發的貨櫃，於當地時間23日凌晨12時30運抵埃塞克斯郡（Essex）的普爾弗利特港（Port of Purfleet）；1時05分，駕駛卡車的羅彬遜將貨櫃拖離碼頭開往工業區，並於1時40分播打報案電話。

▲各方推測39人在貨櫃內待的時間超過15小時。（圖／路透）

比利時聯邦檢察官辦公室發言人杜伊斯（Eric Van Duyse）證實，貨櫃由澤布呂赫港（Zeebrugge）出港，和其他數千個貨櫃一起被裝上貨輪，接著在英吉利海峽上經過10小時的航程抵達英國。目前尚不清楚貨櫃在比利時擱置多久時間，可能數小時到數天，且先前裝箱運送的地點和路徑仍待調查；專家表示，此一貨櫃一般用來載運餅乾等食品，最低溫可達零下25度，39名死者被關在「金屬棺材」裡的時間至少15小時。

綜合英國BBC、《鏡報》（Mirror）報導，警方已經展開遺體運送作業，先將11具遺體運往鄰近雀姆斯佛德的布魯菲爾德醫院（Broomfield Hospital，Chelmsford），下一步將進行解剖調查。領銜調查英國史上最大宗謀殺案的埃塞克斯警方表示，希望在週末已前將剩餘28具屍體也運往醫院完成調查，而案發之初即逮捕的羅彬遜也被延長拘留024小時，以釐清案情。

▲羅彬遜被檢警以謀殺嫌疑犯逮捕，並延長拘留24小時以釐清案情。（圖／翻攝自臉書）

由於貨櫃由澤布呂赫出發，引起比利時社會高度關注及輿論壓力，市長德佛（Dirk De Fauw）堅稱貨櫃裡的39名死者在抵達比利時前就已經死亡，「這再次讓世人知道人口販運是如何操作的，冷凍櫃被緊緊密封，為了確保恆溫，沒有熱氣可以進到裡頭。」澤布呂赫港執行長柯恩（Joachim Coens）指出，由於碼頭區內的冷凍貨櫃必須完全密封，在同文件進行一系列檢查時也同樣保持密封狀態，因此不太可能在這個時候將人偷渡上櫃。

報導指出，犯罪集團的確可能挑上冷凍貨櫃進行人口販運，因為冷凍貨櫃更為密封，零下的低溫也讓掃描偵測儀難以察覺櫃內的熱源，也就不容易發現裡頭的偷渡客。

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