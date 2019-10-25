英貨櫃39具冰屍「史上最大謀殺」！司機嚇昏再被關24hrs...網連署求釋放

▲冷凍貨櫃內發現發現39具屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）一輛貨櫃車發現39具屍體，已證實全是中國移民，有31名男性與8名女性。目前警方正在將39具遺體從貨櫃中移出來，已經有11名受害者遺體被私人救護車轉送到布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital），進行身分與死因檢驗。

埃塞克斯警方指出，這是當地有史來最大規模的謀殺案，他們正在努力拼湊所有能還原情況的證據，下一步要做的就是對所有屍體進行驗屍調查。一名警局發言人提到，要將所有屍體復原送檢需要一點時間，他們的首要考量是「維持受害者尊嚴」。

中國駐英國使館今早指出，已派遣負責領事事務的公參到達埃塞克斯郡，並與英國當地警方取得了聯繫。英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是中國國籍。





▲現場有民眾自發為罹難者獻花。（圖／路透）

貨車司機羅賓遜（Morris Robinson）由於涉及重嫌，將再被警方額外拘留24小時，已經獲准。英國國家刑事局（National Crime Agency）則指出，已經搜查了北愛爾蘭的三處房屋，並調查背後是否有犯罪組織在操控。據了解，被搜查的房屋包含羅賓遜以及其父母的家。

《每日郵報》報導，羅賓遜表示自己只是從碼頭載運貨櫃，當打開來發現那麼多具屍體，已經充滿屎尿的骯髒環境後，甚至一度昏厥。羅賓遜的一名好友表示，「他來自教養很好的家庭，我可以很明確地說，他並不知道卡車上載著那些人」。有網友認為，羅賓遜受到警方不公平的對待，在推特上使用「#justiceformo」（為莫討回正義）標籤聲援他，也有超過5000人連署釋放。

北愛爾蘭議員貝里（Paul Berry）則表示，羅賓遜一家人非常的震驚，羅賓遜的爸爸則是透過社群媒體才知道這件事，他已經與對方保持聯絡，「當地社區的大家都很希望最後羅賓遜可以無罪釋放，但這還要交由埃塞克斯警方決定，我們相信他們的專業」。



據調查，拖車的擁有者證實為「全球拖車租賃公司」（Global Trailer Rentals），該公司指出，在10月15日出租拖車，已經將承租者的資訊全數交給警方。

倫敦的英國內政部辦公室以及北愛爾蘭的貝爾法斯特市政廳外，24日晚間都舉行了守夜儀式，哀悼39名不幸的死者。