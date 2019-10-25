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花光積蓄塞貨車卻凍死他鄉...偷渡者嘆：兩邊都是死！39具冰屍揭移民悲歌

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▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

▲冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）一輛貨櫃車發現39具屍體，當地警方指出皆是中國籍的移民，這也讓歐洲近年來的移民問題再次浮上檯面。試圖進入英國的移民指出，大家其實都很害怕貨車，但是「回家是死，坐上車也是死」，只能冒著生命危險搭上去。

當地警方在23日凌晨發現這輛可疑貨車，一打開後方的冷凍貨櫃發現竟然有39具屍體，稍後證實全是中國人，共有31名男性與8名女性，而女性多半都是未成年的少女。目前警方已經將這些遺體移出貨車，正在進行驗屍，貨車司機羅賓遜=（Morris Robinson）也因涉重嫌遭到逮捕。調查指出，這些受害者可能已經被困在貨櫃裡長達15小時，在零下25度左右的低溫中，絕望死在他鄉。

▲▼英國貨櫃車冰屍／英國埃塞克斯郡（Essex）一輛貨櫃車發現39具屍體，事發經過簡圖。（圖／記者錢玉紘製）

移民危機增加　花光積蓄只為坐上「移動墳墓」

BBC報導，大約從2014年開始，歐洲面臨移民或難民潮危機，許多人因家鄉陷入戰亂或是政治暴動而逃走，但是能透過官方管道申請庇護獲准的人非常少，更多人選擇靠非法偷渡，但也造成許多無辜生命消逝在這條移民路上。根據聯合國國際移民組織（International Organisation for Migration，IOM）的數據統計，從2014年到去年10月為止，全球移民死因中人數最多的是溺死，有高達1,7480人。

而在英國，自2014年來，有12名移民因試圖進入英國而死亡，包含先前有一名男性從飛機上掉下來，墜落在倫敦的一處民宅花園內。這12名死者中，有5人是死在貨車或是車輛中。

28歲的阿富汗公民阿米里（Jawad Amiri ）就有過類似「塞貨車偷渡」經驗的，當時他與7歲的弟弟阿馬德逃到了法國加萊（Calais）的移民營區，每晚，走私販們會把20到30個人塞進一輛卡車裡面，為了在車上獲得一個位子，每個人要先支付大約1萬歐元（約台幣34萬元），但這些人從不管移民死活。

阿米里回憶，「我跟阿馬德還有其他13個人進到一個冷凍貨櫃裡，他們鎖上了門，沒辦法從裡面打開，大家都很害怕」。在貨車裡面放著幾箱藥品，箱子到貨櫃頂部中間有大約半公尺的空間，所有人要躺在這個小空間裡，不吃不喝不上廁所15到16個小時，「就像個移動的墳墓一樣，非常難呼吸」。

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲偷渡移民的卡車宛如「移動墳墓」。（圖／達志影像／美聯社）

路途中，大家都呼吸困難，並且不斷流汗，隨時可能會窒息，阿馬德因為悶熱的空氣哭了起來，不斷咳嗽，有些人帶著手機，但卻因為害怕被遣返而不敢報警。

阿米里的手機已經沒電了，幸好阿馬德還有一支手機，是移民營的慈善機構給他的，阿馬德傳訊息求救「我需要幫忙，司機不停車，這裡已經沒有氧氣了」。隨後，慈善機構的女志工打電話報警，警方靠著警犬找到了這輛貨車，並救出了全部的人，有些人雖然開心能夠獲救，卻也因為沒偷渡成功、可能被遣返感到擔憂。

「我們被困在兩種死亡之間」

另一位來自伊拉克的移民賽巴茲（Serbaz）則是暫居在法國敦克爾克樹林營區裡，他的妻子已有8個月的身孕，希望能夠逃到英國，但是大家都害怕坐上卡車，「他們（走私販）如果叫你上卡車，你就得上，沒有選擇，當你與他們達成協議後，就只能服從」。

庫德族人泰許（Taish）則說，他曾兩度躲在冷藏貨櫃裡面，試圖進入英國，但兩次都被邊界警衛發現，他也表達了這樣的矛盾心情，「有時候我們會很開心警察救了我們的命，但有時候又會很難過，因為又進入英國了。我們被困在兩種死亡中間，回家也是死，去英國的路上也可能會死」

而許多待在營區的人都已經聽聞了39人凍死在貨櫃中的悲劇，賽巴茲雖然心中感到難過，卻只能無奈表示，「有些人死在海上，有的人會死在貨車裡，我們實在不知道還有甚麼辦法」。

▲▼難民聚集在希臘埃萊夫西納（Elefsina）海岸，等待被送入難民營區。（圖／路透）

一年360萬個貨櫃進出　難以察覺偷渡者

至於這些中國籍的移民，為何拚死也要飄洋過海進入英國呢？CNN報導，根據移民政策研究所（Migration Policy Institute，MPI）的統計數據，在全球2.58萬的移民人口中，中國公民就佔了將近1000萬，是第四大的國際移民來源國。

中國雖是經濟強國，但發展快速、貧富差距大，MPI國際計畫的副主任娜塔莉亞（Natalia Banulescu-Bogdan）指出，中國的確有很多上流社會的人，但也有很多人生活在絕望之中，且並非所有人都能公平地獲得移民機會，。

娜塔莉亞指出，雖然尚不清楚這次的事件是否為失誤的走私行動，但的確有許多犯罪集團利用移民們想離開的心情，收取高額傭金並提供非法管道，背後可能不知一個團體，「某些司機很可能根本不知道自己在協助偷渡，這樣的犯罪又很多不同的形式」。

英國國際刑事局（National Crime Agency，NCA）則指出，要在貨車上找出非法移民是很困難的事情，英國有40個主要的港口，一年有360萬輛貨車或是貨櫃由這些地方進入。移民服務工會（Immigration Services Union）代表海關和邊界的員工莫爾頓（Lucy Moreton）表示，「我們根本就沒有足夠的設施，來檢查大部分抵達英國的貨物」，這之中勢必依訂有與內容物不符的貨櫃，每天可能有成千上萬，但除非有收到明確玩法的情報，否則不可能一一搜查。

在本次的案件中，載著中國移民的貨櫃從比利時進入英國埃塞克斯郡的普爾弗利特港，此處一年會有25萬個貨櫃進出。

▼案發現場有民眾為罹難者獻花。（圖／路透）

▲▼英國貨櫃箱屍案，現場有民眾自發為罹難者獻花。（圖／路透）

【延伸閱讀】

►英貨櫃39具冰屍「史上最大謀殺」！司機嚇昏再被關24hrs...網連署求釋放

►貨車藏39具屍體　英媒：死者全為中國公民

►英國貨櫃39屍命案偷渡手法曝光！　低溫避開熱像儀「人口販運愛用」

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