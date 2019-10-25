外送員咆哮催餐「做不出來別接單」　推店員大嗆打我啊…老闆娘直接打臉

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台中某早餐店老闆娘日前在「爆料公社」PO文表示，有位foodpanda的外送員連續兩天都來取餐，明明是他自己提早到，卻在店內大聲抱怨、催單，甚至脫下安全帽嗆聲「不然你打我啊」，接著就動手推了店員一下，甚至直接伸手把櫃檯內的餐點搶走，讓她覺得很誇張，這才決定PO出來替員工出口氣，「還是有好的foodpanda外送員！是因為他太離譜才會選擇爆料！」

老闆娘透露，影片中的外送員20日來取餐時口氣就不太好，還在店內大聲咆哮，「單子做不出來就不要接那麼多單」，當下店員馬上拿出一杯飲料請他喝，希望能讓他消消氣；沒想到隔天（21日）該名外送員又來了，等不到10分鐘就頻頻催促，「餐點好了沒？啊是好了沒？東西好了嗎？到底還要多久」，店員詢問他的外送人員編號，竟然還回嗆，「你要我編號做什麼？」

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▲外送員（灰衣男，並未穿制服）與店員發生爭執。（圖／翻攝自YouTube／爆料公社，下同）

當時店員說要投訴外送員的不當行為，對方立即脫下安全帽走上前嗆聲，「不然你打我啊」，接著就動手推了一下店員，兩人隨即發生拉扯口角。最後外送員將手伸進櫃檯內把餐點拿走，還在大馬路上大喊，「快來看，這店家餐點做不出來要投訴我！」

老闆娘無奈表示，類似的情況不是第一次發生，原本並不想跟外送員計較，畢竟大家都是辛苦工作賺錢，沒想到事情發展卻越來越糟糕，「這次來口氣差到像我們欠他錢」，拿走餐點之後還在店門口飆罵三字經，「他動手打我們店員，所以我們店員才還手」，當然，大部分的外送員其實都很配合、客氣，「其他人並沒有像他那樣，大家都很好心，知道我們是第一次配合。」

▲老闆娘澄清是外送員提早7分鐘到，並非他們故意拖欠不給餐點。

由於怕會影響到商譽，老闆娘還接受媒體採訪並澄清，該名外送員都是提早抵達，她也不知道為何自己都還沒按接受訂單，外送員就先到了，就算人來了也得按時間完成訂單，「平板上會寫外送員還有幾分鐘到達，我看上面還有7分鐘」，結果卻因此鬧得大家都受氣，這才想說出來還原整個事發過程，希望大家不要誤會他們。

大部分的網友看完PO文和澄清內容，都選擇力挺店家，也有部分知情人士認為foodpanda平台應該吸取經驗、改善系統，免得外送糾紛越來越多，「曾親耳聽店家說，利潤都被外送平台賺光光」、「外送平台一單就抽三成三，最近還漲到三成五，店家接單形同做白工，說白話一點，就是只能增加曝光度」。