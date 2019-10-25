「鋒面尾掠北台灣」變天大降溫　下週第22號颱風「麥德姆」可能生成

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(25)日受東北風影響為主，迎風面的北部跟東半部雲量稍多且偶有飄雨機會，南部山區午後可能有零星降雨，但不明顯，高溫約27、28度，中南部天氣晴朗依舊，高溫仍可上看31度。另外，下週二(29日)鋒面尾端掠過北台灣，北台灣天氣明顯轉變；下週三則有颱風活動跡象，若生成將是今年第22號颱風「麥德姆」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」指出，今(25)日受東北風影響，水氣少；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適、早晚涼；北海岸、北部山區及東半部山區有零星短暫降雨的機率。中南部為晴時多雲、白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；午後南部山區有局部零星降雨的機率。今日各地氣溫:北部19至29度、中部19至32度、南部21至33度、東部19至29度。

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▲雷達合成回波圖。

吳德榮表示，明日至下週一(26至28日)東北風影響，水氣持續偏少；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適至微熱、早晚偏涼；北海岸、北部山區及東半部雲量稍多、有零星短暫降雨的機率。中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；午後南部山區有局部零星降雨的機率。

下週二(29日)鋒面尾端掠過北台灣(左圖)，北台灣天氣明顯轉變，白天氣溫大幅下降、有局部雨；其他地區影響小。下週三、四(30、31日) 東北風影響，迎風面有局部短暫雨，背風面晴時多雲，北台較涼。

另外，吳德榮指出，根據最新多國模式模擬顯示，下週三(30日)之後南海仍有颱風活動的跡象，若屆時成颱，將是今年第22號颱風「麥德姆」（Matmo，美國提供，關島查莫洛語的大雨）。目前資料顯示，路徑大多偏西往越南，不過仍須持續觀察。