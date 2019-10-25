土耳其襲敘北　美特使：超過100名「危險IS戰士」趁亂逃跑

▲土耳其入侵敘利亞北部，IS囚犯趁亂逃。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國國務院敘利亞特使傑福瑞（James Jeffrey）23日指出，自土耳其對敘利亞北部發動攻擊以來，已經有超過100名端組織伊斯蘭國（ISIS）的囚犯趁機逃走，且不明下落。不過，美國總統川普先前提到，只有「極少數」ISIS囚犯脫逃，雙方說法不太一樣。

傑福瑞向眾院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）表示，「從先前的情報中我們得知，這些ISIS的囚犯是很危險的聖戰士，意圖攻擊美國及其盟友」。而當被問及這些囚犯的下落時，傑福瑞僅回答，「我們得知逃走的囚犯已經超過100人，但我們不清楚他們在哪裡」。

傑福瑞隨後表示，庫德族的士兵們仍盡力看守IS囚犯，「由敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）看守的監獄幾乎都還很安全，SDF人員仍駐守當地。」

不過，傑福瑞的說法似乎跟川普講得不一樣。川普先前在推特上指出，「庫德族人很安全，跟我們合作關係良好，被俘虜的IS囚犯都還關押著」，另外他也表示，自衛隊司令官阿卜迪將軍（Mazloum Abdi）向他保證「ISIS處於非常非常嚴格管控之下，僅有非常少數逃脫」。

敘利亞民主力量是庫德族領導的軍事聯盟，川普先前同意撤離與其結盟的美軍後，土耳其便趁機對敘利亞北部發動攻擊，針對的就是當地庫德族，而庫德族人曾警告，他們不得不將軍力放在對抗土耳其，反讓ISIS戰士有機會逃跑。