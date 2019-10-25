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巨臂「卜派哥」挑戰MMA...跟老20歲大叔比賽！3分鐘被打趴倒地

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▲▼俄羅斯大肌男挑戰MMA，結果一下就被打趴。（圖／翻攝自YouTube／Олег Монгол）

▲俄羅斯大肌男挑戰MMA，結果一下就被打趴。（圖／翻攝自YouTube／Олег Монгол）

記者錢玉紘／綜合報導

23歲的俄羅斯男子特列辛（Kirill Tereshin）因自行注射化合物到手臂「灌風」，得到超粗壯的巨臂而獲得關注，日前他挑戰MMA比賽，沒想到巨臂中看不中用，才3分鐘就被比他年長20歲的部落客打趴。據了解，目前他已經停止施打藥物，並打算募款接受治療。

特列辛自行用了橄欖油、利多卡因（lidocaine）與苯甲醇等原料調成類似「合成醇」（synthol）的化學物，將自己的手臂灌到24英吋，幾乎等於一個纖瘦女性的腰圍，也因為誇張的外型又被稱作「俄羅斯卜派」。先前他在俄羅斯哈卡斯共和國（Russian Republic of Khakassia）城市阿巴坎（Abakan）的一間健身房中，挑戰43歲的部落客蒙哥爾（Oleg Mongol）。

一開始，當過兵又年輕力壯的特列辛佔上風，出了幾拳擊倒蒙哥爾，但接下來蒙哥爾立即反擊，讓「卜派」特列辛直接被打趴並壓在地上，最後只能拍地求饒，比賽大約3分鐘就結束，由蒙哥爾獲勝。

今年5月，特列辛也曾在「賞巴掌大賽」中挑戰冠軍卡莫斯基(Vasily Kamotsky)，結果也被一巴掌拍在地上，立馬結束比賽。

▲▼俄羅斯大肌男挑戰MMA，結果一下就被打趴。（圖／翻攝自YouTube／Олег Монгол）

▲特列辛有巨大手臂。（圖／翻攝自YouTube／Олег Монгол）

當時特列辛也被醫生賽瑞伯恩斯基（Yuriy Serebryanskiny）警告，合成醇可能會引起肺栓塞、神經損傷、感染、硬化性脂肪肉芽腫、中風、以及肌肉潰爛或囊腫等病症，「他的手臂可能會無法動彈，肌肉受到擠壓，倒置無法提起任何東西，嚴重的話甚至需要截肢」。

專業舉重運動員西切夫（Kirill Sychev）也同意醫生的看法，他表示，「從她的臉上就可以看出，他用了一些不健康的東西，需要複雜的醫療協助，還需要心理治療」。

據了解，特列辛已經與部落客亞基尼娜（Victoria Yakynina）結婚，也已經停止施打這些化合物，目前正在募款，希望到英國接受治療。

▼兩人比賽過程。（約13'40開始）

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