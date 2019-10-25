陸男跳機入台拒回中受審　撕毀護照仍被移民署遣送第三國

▲沈男自稱因為香港問題，讓他受到大陸公安調查。（圖／翻攝自當事人推特，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱為沈裕力的大陸籍男子24日來台灣轉機時，企圖以「跳機」的方式入台，結果遭移民署拒絕入境，25日凌晨被依法遣送至第三國。沈裕力在推特上自稱，他是因為研究香港得出不利於專制強權的結論，沒想到卻受到大陸公安局調查，不敢回去，這才想在台灣跳機，還自拍影片露出容貌詢問網友們，「我該怎麼做？」

沈裕力的推特帳號成立於2018年3月，地點標示為來自蘇州，他在自我介紹欄中聲稱是《博愛》作者，「社會一切矛盾的根源為私心，私心延伸出專橫跋扈，強制與貪腐。而透明度和辯論是解決矛盾的良方，良方的出處是民主」；他23日突然PO出一段自拍影片表示，6月間曾前往香港研究當地的問題，得出一些不利於專制強權的結論，結果受到大陸公安局調查，說他涉嫌勾結「港獨勢力」、危害國家安全，還要他回去受審，「我在桃園機場轉機，不敢回去，第一次跳機沒經驗，怕被強行登機，請問網友們我該怎麼做？」

▲沈男在推特自我介紹欄中提倡民主。

雖然有不少網友在PO文底下建議沈裕力尋求政治庇護，但他24日再度PO文表示，「我在台北桃園被他們強制」、「他們強行遣返我」。整件事情究竟是怎麼回事，移民署證實，沈男24日的確是在桃園機場等候轉機，原本預計是要前往泰國，但他突然表明自己想在台尋求庇護，躲避大陸公安的調查，過程中一度還撕毀自己的護照。

移民署強調，沈男並未事先申請具有效力的入台許可證，也無法舉證有受到迫害或立即危險，與大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法規定不符，在向當事人說明之後，依照慣例會先安排他前往安全的第三國，25日凌晨就會搭機離境。