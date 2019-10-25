潘斯演說批NBA「像中國掌管的子公司」　強調挺港：我深受啟發

▲潘斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）在當地時間24日上午針對美國與中國的關係發表演說，並砲轟中國審查政策，也批評NBA向中國低頭，宛如「中國子公司」。另外他也表示，美國與香港的示威者站在一起，深受其啟發。

潘斯在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）發表演說，主要談與中國的關係。他也談到「NBA事件」並批評，「某些NBA的明星球員及老闆們常行使在這個國家享有的自由，但卻未曾替他人權利或是自由發聲」、「NBA與中國共產黨以及消滅言論自由站在一起，就好像一間徹底由該政權掌控的子公司」。

除了NBA，另一家美企NIKE也被彭斯指責。他提到，中國政府試圖透過「出口審查制度」來影響美國的公眾辯論，許多美國企業有想在中國的貪婪心態，這一點被北京利用了，「NIKE自稱是所謂『社會正義冠軍』，但是當談到香港時，他們更喜歡在門外檢查自己的良心，中國NIKE商店下架了休士頓火箭隊的產品，加入中國政府抵制火箭隊的行列」。

火箭隊總理莫雷先前在推特上發出挺香港示威貼文，引起中國大規模抵制，NBA原先急與莫雷切割，後來改口表示「不會道歉也不會懲罰」。在潘斯的演講後，NBA和NIKE都尚未做出回應。



潘斯演說中也指控中國，在過去一年內，做出更多「具侵略性及製造混亂」的行為，包含在以鎮壓方式處理香港示威，以及拘留新疆西部的維吾爾穆斯林，他表示，「北京加強了對香港的干預，並採取行動，限縮香港人民受到國際協議保障的權利與自由」。

對於香港示威，潘斯則說，「美國支持示威者，他們正警示著，北京政府正在影響其半自治狀態」、「我們與你們站在一起，美國受到你們許多啟發，我們呼籲繼續踏上非暴力示威的道路」。



但他也強調區域合作的重要性，美國並非想要限制中國的發展，並希望與中國的領袖建立具建設性的關係。