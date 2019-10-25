影／iPhone生產大本營曝光　鴻海「龍華富士康」廠區影片大公開

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）組裝蘋果iPhone的生產大本營「龍華富士康」廠區，內部到底是什麼樣貌呢？鴻海今（25）日釋出一段近5分鐘的「開放富士康」人文宣導影片，正式揭開富士康在深圳擁有10萬員工的廠區面貌，得以讓人一窺龍華富士康廠區的神秘面紗。

「開放富士康」影片首先放著「龍華富士康」廠區20多年前的照片，再到如今充滿智慧科技化的現代建築，佔地約246個標準足球場，廠區大到必須憑藉著園區內的電動巴士來作為代步工具，並提到越來越大正是因為全球有40%的電子產品出自於該廠區。

同時，影片中介紹廠區內的人臉辨識裝置、個性化辦公環境、關燈工廠、富士康大學，還有為員工設置的宿舍、餐廳、健身房、游泳池、圖書館、醫護保健、員工關愛中心，廠區內宛如獨立小城鎮，各種設施裝備應有盡有，全都在影片中曝光。

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▲鴻海「龍華富士康」廠區全貌。（圖／翻攝富士康）

▲鴻海「龍華富士康」廠區。（圖／翻攝富士康）

▲鴻海「龍華富士康」廠區內代步工具。（圖／翻攝富士康）

▲鴻海「龍華富士康」廠區內員工餐廳。（圖／翻攝富士康）

▲富士康大學。（圖／翻攝富士康）



▲鴻海「龍華富士康」廠區內關燈工廠。（圖／翻攝富士康）