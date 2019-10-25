首例路邊查封！路邊攤脫產拒繳「913張罰單」…貨品全被搬走了

記者柯振中、張君豪／台北報導

台北市東區忠孝東路一帶有許多違法攤販占用捷運站周遭、人行道騎樓擺攤、做生意，警方為此開出多張罰單，但許多職業攤商惡意脫產、拒繳罰單，其中2位陳姓攤商更分別欠下913件、367件案件，欠費金額共達193萬4,100元。對此，行政執行署首度與警方聯合，直接查扣攤商販售的商品、機車，創下首度查封路邊攤的例子。

大安警方統計，2019年1月到8月為止，轄區共開出違反道交條例罰單4729件，但有2859件迄今仍未結案，其中該區攤商以脫產規避強制執行追繳的共有17人，積欠金額高達295萬元。

▼大安警方聯合行政執行處分署人員聯手掃蕩違法攤商。（圖／記者張君豪翻攝）



為此，行政執行署24日會同大安分局，前往該商圈，對違法攤商進行取締，在現場查獲了2位陳姓「欠費大戶」攤商，分別欠下913件、367件案件，金額分別為138萬3,600元及55萬500元，因此直接在擺攤現場實施執行。

行政執行署說明，執行人員在忠孝東路4段180號及248號前的人行道上進行查封，將2位欠費大戶販賣的衣服、生活用品等物品查封，再到2位欠費大戶共同承租、放置物品的艙苦進行現場查封，共計查封41箱物品、機車1輛。

▼大安警方聯合行政執行處分署人員聯手掃蕩違法攤商。（圖／記者張君豪翻攝）

行政執行署指出，如果履行義務的期限到期，2位欠費大戶仍未清償完畢，將依法拍賣查封物品，以清償公法債權。行政執行署強調，希望民眾能夠依規定繳納滯納的稅捐、費用或罰鍰，否則將落實公權力，確保國家債權。

據了解，雖然這次查獲2位欠費大戶的貨品、機車價值僅有數萬元，但這是執行署第一次在路邊查封攤商的物品，創下了首例，給其他欠費攤商一個警惕。

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