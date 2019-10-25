影／自然美攻「進博會」倒數十天　六大系列「鑽石級成分」護膚品亮相

記者陳政錄／上海報導

擴大西進搶攻「她經濟」，第二屆進博會成為東森＋自然美「強強聯手」後的首要舞台。東森自然美特別甄選出將參展的六大系列護膚新品，於昨（24日）的發布會上率先亮相。明星護膚品中，甚至包含曾獲諾貝爾獎的「鑽石級成分」，以及強過人體保水能力5000倍的夢幻原料，帶給大陸消費者嶄新的美麗體驗。

▲東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／自然美提供）

Euromonitor資料顯示，大陸護膚品2018年零售額達2,122億元(人民幣，下同)，年增率13.2%。適逢「第二屆中國國際進口博覽會」11月5日到10日舉辦，首度參展的東森自然美先於上海舉辦「六大系列護膚新品」發布會。

會上，東森自然美展示奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列等六大系列護膚品，滿足不同年齡族群、不同肌膚問題的需求。

▲東森自然美六大系列護膚新品。（圖／自然美提供）

東森自然美執行長林燕玲指出，以具指標性的超效保濕水光系列為例，採昂貴的γ-PGA原料，保水功能是人體的5000倍、傳統玻尿酸的十倍；同時，包括獲得過諾貝爾獎的清除自由基鑽石級成分—富勒烯，來自高海拔地區的美容「萬金油」積雪草，具抗皺奇效的喜馬拉雅龍膽草，這些卓效成份都被加入上述產品中。

東森集團執行長廖尚文表示，2018年，台灣東森集團與自然美達成美麗結盟後，掀開品牌歷程新篇章，提供「肌膚檢測+保養服務+產品提供」一站式服務，推進線上線下資源與通路整合。在做好充足準備，帶來六大系列護膚產品，以及優惠的招商合作政策後，相信能在進博會上得到各方矚目。

▼東森自然美執行長林燕玲介紹產品功效和成分。（圖／自然美提供）

除了介紹護膚新品，發布會上還安排嘉賓免費體驗「十大功能智能肌膚檢測儀」，展示網銷及專櫃銷售的明星產品——Natural beauty系列和Chlorel科蘿醫黑金系列，以及和電商買主預先洽談合作等。

林燕玲說，自然美講求人證、物證、科學作見證。十大功能檢測儀是自然美48年來，研究千萬女性的肌膚狀況而建立具有科學性的結論，能透過50倍放大功能、智能數據分析，現場解讀消費者皮膚健康，讓美容師做出精準的護膚品推薦。

▲嘉賓免費體驗「十大功能智能肌膚檢測儀」。（圖／自然美提供）

關於24日發布會上的合作洽談環節，林燕玲坦言，大陸線上線下渠道「錯綜複雜」，且進博會平台上，也會遇到電商、微商等通路合作，因此東森自然美正把合作洽談，推進到實質性階段，未來也將考量線上消費者、年輕客戶的需求，做子品牌的開發，並找到更多一起拚搏的夥伴。

廖尚文提到，尤其在「東方美谷」上海奉賢海灣旅遊區工廠擴建工程，預計2020年底可投入使用下，自然美產能提高三倍以上，集團將進一步擴張現有加盟體系、開拓更多渠道、發動更大的投入等，進一步促進經營模式與通路的多元化。

▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」上，包括上海台辦、區政府、台商協會、市商務委、以及東森自然美等各界代表出席與會。（圖／自然美提供）

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