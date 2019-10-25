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與同事喝酒爆激烈衝突　莽男持菜刀亂砍讓他血濺街頭

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▲▼林男與同事喝酒聊天，竟因細故持菜刀砍傷對方。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男與同事喝酒聊天，竟因細故持菜刀砍傷對方。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區24日晚間11時許，2名男子在仁愛街附近喝酒聊天，酒過三巡後林姓男子（40歲）與邱姓同事（28歲）因細故爆發激烈口角，林男一時氣不過，跑回家中拿菜刀，回去找邱男理論，氣憤中林男持菜刀往對方身上亂砍，傷者當場血流如注，送醫急救所幸並無生命危險。警方獲報到場，將林男帶回派出所訊問，並在現場進行採證，將依傷害罪嫌移送法辦。

▲▼林男與同事喝酒聊天，竟因細故持菜刀砍傷對方。（圖／記者游宗樺攝）

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，雙方為粗工上的同事，事發當晚在一起聊天，不料因細故林男竟朝對方揮刀，讓同事血濺街頭，附近民眾指出，他們雙方並非第一次吵架，早在事發前便有爆發激烈爭吵，沒多久便看到救護車過來，將傷者接走，馬路邊上留有大量傷者血跡還有拖鞋。

▲▼林男與同事喝酒聊天，竟因細故持菜刀砍傷對方。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下傷者血跡與拖鞋。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場時，發現邱男頭部、手部均有多處刀傷，緊急將他送往馬偕醫院急救，並無生命危險。警方鑑識人員在現場拉起封鎖線，進行拍照、採證，還將林男帶回他家，指認其拿菜刀時的犯案細節，訊後將依傷害罪嫌，將他移送法辦。


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